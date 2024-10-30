緬甸蟒張大嘴吞下成年鹿 生物學家首次目擊震驚大叫

生物學家2022年在佛州大沼澤地發現一隻緬甸蟒蛇捕食成年白尾鹿。(翻攝X影片)

生物學家巴托澤克（Ian Bartoszek）和團隊2022年在佛羅里達州 南部發現一隻母緬甸 蟒蛇（Burmese python）正在吞食一隻成年的白尾鹿，這是專家在當地首次目擊此現象，讓他們非常震驚，憂心這樣的狀況已頻繁發生，當地中型哺乳動物如白尾鹿的數量造成極大威脅。

Outdoor Life報導，巴托澤克將蟒蛇吞食白尾鹿的過程拍下來，研究發現刊登在爬蟲及兩棲類期刊《Reptiles & Amphibians》。

緬甸蟒蛇在美國氾濫，南佛州 水利管理區與州政府於2017年開始聘雇專人全年捕蛇。

報導指出，巴托澤克的團隊2022年12月在佛州大沼澤地（Everglades）用遙測機器追蹤一條公蛇，當時是蟒蛇的繁殖季，他們希望能透過公蛇找到他們的移除目標母蛇，公蛇當時一路引導他們到一個乾了的水塘，他們接著發現正在吞食成年白尾鹿的母蛇。

巴托澤克說，他們看到蟒蛇居然吃掉一隻鹿時不禁大叫，當時母蛇已將白尾鹿吞掉一半，蟒蛇確認團隊沒有敵意後，繼續將另一半吞掉，過程大約30分鐘。

This is the first-ever recording of a python swallowing a full-sized whitetail deer. This encounter from 2022 is the center of a new study about just how destructive these invasive snakes can be on native wildlife.



Read about the discovery here: https://t.co/ULspqlRmOr pic.twitter.com/HmoMBd89Ol — Outdoor Life (@outdoorlife) 2024年10月24日

巴托澤克說，他研究蟒蛇超過十年，常常跟別人說蛇會吃鹿但大家都不相信，但那是他們真實目睹的現象，但南佛州的科學家從未見過成年的白尾鹿被捕食，過去只有發現牠們捕食白尾幼鹿。

當該蟒蛇將鹿完全吞食後，巴托澤克和團隊抓住牠並按壓牠的身體，等牠反芻後將牠帶離。研究員將鹿的屍體秤重，發現有77磅，蟒蛇則是115磅，身長不到15英尺。

報導指出，透過更了解緬甸蟒蛇嘴巴能容納的東西的極限，巴托澤克和其他研究人員將更能預測這些蛇入侵並在新區域擴散時產生的生態影響，而他們越仔細觀察這些影響，佛州的蟒蛇問題似乎就越嚴重。

巴托澤克說，曾有學者不相信緬甸蟒蛇對當地生態的危害，將一群澤兔（marsh rabbit）綁上項圈後放到大沼澤地，六個月後，77%有綁項圈的兔子在蟒蛇胃裡被發現，他因此相信蟒蛇的威脅。

巴托澤克相信相同的情況也發生在白尾鹿身上，雖然現在還沒有人在白尾鹿身上綁項圈做一樣的實驗，但他認為若有人進行，結果會跟澤兔的一樣，且過去有人在較小的蛇中發現幼鹿的屍體，證明緬甸蟒從小就學習捕食白尾鹿。