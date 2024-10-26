加進泡菜及一醬料 韓味讓烤起司三明治更銷魂

以韓式泡菜及韓式辣醬料理過的烤起司三明治，據稱比一般的要美味上十幾倍。（取自TikTok）

無論在中午還是宵夜，烤起司三明治都可以是完美一餐，讓人回味無窮。但美食作家劉凱蒂(Kat Lieu，音譯)表示，自己使用韓式泡菜及韓式辣醬來做烤起司三明治之後，發現比原來做法好吃上十幾倍，讓她覺得往日做法都不值一顧，因此分享出來給饕客們。

「parade.com」網站報導，劉凱蒂介紹要做好吃的泡菜烤起司三明治，食材首先是兩片麵包，不管酸麵包、白麵包還是奶油麵包都可以，再來就是美乃滋、韓式辣醬、韓式泡菜、起司切片、起司（她個人強烈推薦切達乾酪混合莫札瑞拉起司），還有奶油。為了平衡來自泡菜的辛辣，她會用蜂蜜滴上幾條來收尾，用楓糖糖漿也可以。

烹飪方法是先在每片麵包的一面抹上薄薄一層美乃滋，再把一片麵包翻過來，抺上韓式辣醬大約一到兩茶匙，再放上切過的韓式泡菜以及個人所愛的起司，最後蓋上第二片麵包，抹有美乃滋那面朝上。

接下來把一茶匙奶油放進油炸鍋，用中火加熱。把起司灑進油炸鍋，把三明治放上頭，再加壓力，助起司變得酥脆而黏上麵包。加熱到麵包外層變金黃，三明治內的起司融化、膠黏，每面兩到三分鐘。

最後再把三明治起鍋、切片，用蜂蜜或楓糖漿澆個幾條，就可大快朵頤了。

劉凱蒂表示，自己愛上這種新做法的三明治，讓人想到披薩，畫龍點睛的那幾條蜂蜜沾上去，一切調和到完美。甘甜的觸感，能與渾厚、來自泡菜的開胃滋味平衡得很好，若沒加蜂蜜，韓式泡菜就過強了些。