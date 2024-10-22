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減肥老是只有三分鐘熱度？ 四血型最難持久瘦身排行榜

世界新聞網／輯
每個人對減肥的堅持程度不同。（取材自unsplash.com＠Jonathan Borba）
每個人對減肥的堅持程度不同。（取材自unsplash.com＠Jonathan Borba）

人一旦上了年紀，代謝能力變差，那麼若是沒有控管飲食和生活習慣，體重和健康就可能失控。然而，想要維持減重的紀律也不容易。日本媒體「Yahoo！新聞」日前就分析四種血型的人，誰最容易在減肥中間半途而廢。

第4名 A型

A型的人擅於計畫，並總是按部就班。然而，由於過於完美主義，他們也可能在計劃稍有偏差時，因此失去動力。

小建議：不要過於追求完美，別太過在意小錯誤，會讓你更容易持續下去。

第3名 O型

O型的人充滿活力，喜歡運動，不會覺得運動是負擔。然而他們的食欲旺盛，難以控制飲食量。另外，雖然能在短期內集中精力，但容易感到厭倦，因此不擅長持久戰。

小建議：記錄每餐內容防止過量，養成注意飲食均衡的習慣。

第2名 AB型

AB型的人性格比較複雜，雖然有計劃性，但也可能隨著心情改變行動。因此減肥過程中，常有不穩定的狀況。一旦情緒受到影響，就很可能因此中斷。

小建議：每天留點個人空閒時間，舒緩自己的壓力，穩定的情緒更能幫助成功減肥。

第1名 B型

B型的人自由奔放，容易厭倦。他們喜歡嘗試新的減肥方法，但由於難以專注於一件事，因此往往無法長期持續。他們也不喜歡接受他人建議，傾向於自行解決問題，結果容易導致減肥效益不佳。

小建議：認清自己容易喜新厭舊的個性，思考該怎麼做最有效。

血型 減重

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