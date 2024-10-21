無糖汽水更可怕？加州醫曝每天2罐：中風、心臟疾病風險大增

塞西醫生曝無糖汽水4點可能的危害。(路透)

加州舊金山 地區一位名校出身的腸胃科醫師最近在TikTok 上發布一支影片，警告大眾無糖汽水絕非健康的選擇。並揭露4個關於無糖汽水的驚人事實，不僅恐導致中風 、心血管、腎臟疾病風險大增。還可能擾亂食慾控制，增加暴飲暴食的渴望。

每日郵報報導，有20年臨床經驗出身自哈佛、史丹福大學的塞西醫師（Dr. Saurabh Sethi）指出：「每天喝2罐以上無糖汽水的女性，罹患心臟病 和中風的風險明顯更高。」這項論述是根據美國心臟協會（American Heart Association）和美國中風協會（American Stroke Association）在2019年發表的一項研究，該研究發現，50歲以上女性飲用含人工甜味劑的飲料，與這些疾病風險增加有關。

其次，塞西醫師聲稱，飲用無糖汽水也可能與腎臟疾病有關。塞西醫師在影片中說：「無糖汽水中的高磷含量可能導致慢性腎病。」美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation）的研究也支持他的說法。該研究發現，每天喝2罐以上的無糖汽水會對腎臟造成傷害。

研究對象是一群最初腎功能都很健康的女性，但研究發現，與不喝無糖汽水的人相比，飲用無糖汽水的人的「腎絲球濾過率」（glomerular filtration rate，可衡量腎功能）下降速度是前者的3倍。研究明確表明，腎功能與飲用無糖汽水之間存在明顯關聯。

塞西醫師分享的第三點是，飲用無糖汽水會「負面影響胰島素敏感性」並「干擾腸道菌群」，這意味著它會影響腸道健康。將會影響消化、免疫等功能。當腸道無法維持適量的益生菌，恐難以抵抗某些疾病。

最後，這位醫師表示，無糖汽水會「增加對高熱量食物的渴望，擾亂食慾控制」。據《JAMA Open Network》期刊在2021年發表的一項研究，發現蔗糖素（sucralose）這種在無糖汽水中常見的成分，會刺激食慾。研究人員解釋，攝入含蔗糖素的食物會在大腦中引發「更大的神經獎勵反應」。塞西醫師總結：「歸根究底，無糖汽水無法提供任何營養價值。」他建議大家少喝，甚至不喝這種飲料，以維護身體健康。

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