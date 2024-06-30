蘋果手表能「監測+示警」醫師建議病患戴

蘋果智慧型手表內建的心血管監測功能，受到醫界重視，有醫師建議病患買來長期配戴。(路透)

蘋果智慧型手表(Apple Watch)內建的心血管監測功能，普遍受到醫界重視，甚至有醫師建議病患買來長期配戴，有助於提高治療效果與監測術後狀況。

根據華爾街 日報報導，荷蘭阿姆斯特丹(Amsterdam)現年72歲的心臟病 醫師柯斯特(Ruud Koster)是蘋果表長期配戴者，有一天手表心電圖(ECG)顯示心臟出問題，由於沒有任何不適感，柯斯特持續觀察一小時後，確定應該盡速就醫，最後接受心血管繞道手術修復狹窄的動脈，得以與死神擦身而過。

芝加哥「西北大學 醫學中心」(Northwestern Medicine)心臟科教授帕斯曼(Rod Passman)表示：「在我的診所裡，每周都會有人告訴我，我的蘋果表顯示我有心律不整。」

在國立衛生研究院(National Institutes of Health)贊助下，帕斯曼領導一項為期六年的追蹤研究，希望透過蘋果表監控患者是否有心房顫動，若出現心房顫動，只要在30天內服用血液稀釋藥物，減少病患對於藥物的過度依賴。

報導指出，到目前為止，研究已進行10個月，有550人參加，最終計畫招募5000多人加入實驗，柯斯特表示，數以千萬計的穿戴裝置可以提醒大家潛在的健康威脅，而且監測人數破紀錄之多，可以減少不必要或費用昂貴的醫療資源。

蘋果表不斷收集配戴者的心率數據，一旦啟動即可進行心電圖檢查，所有數據也可以傳送分析，無需任何干預，因此神經外科醫生齊古拉基斯(Corinna Zygourakis)正利用蘋果表，監測脊椎術後患者的恢復狀況，看好蘋果表持續監測會產生大量有效的數據。

蘋果首席營運長威廉斯(Jeff Williams)在2023年更新版的工作報告強調，該公司目標「是繼續創造以科學為基礎的技術，為大眾提供更多訊息並成為大眾健康的智慧守護者。」

另外蘋果表監測新功能並非全來自自家研發，其中血氧感測(Blood Oxygen Sensor)功能被控侵犯醫療科技公司Masimo專利，引發智慧財產權侵權糾紛，因此去年蘋果表部分型號暫停出售。