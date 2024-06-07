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深圳流行「海鮮泡麵」新吃法被噓爆 網曝1關鍵有食安疑慮

世界新聞網／輯
網友分享深圳美食。（取材自小紅書）
網友分享深圳美食。（取材自小紅書）

韓劇浪潮席捲全球，每次看著韓劇內的男女主角享用泡麵的劇情，不免讓人也想來上一碗。有網友分享深圳小吃店改良韓國泡麵，在泡麵內加入蛤蠣、章魚、生蛋黃等，就成了用料實在的海鮮麵。不過一番操作卻遭大批網友吐槽，有在韓網友透露，該款泡麵在韓國都沒人買，也有人質疑加入生雞蛋後可能會有腥味，甚至是食安問題。

一名網友A.Mei在社群軟體小紅書上分享一段影片，深圳某家小吃店加工韓國大碗泡麵，在一大盒泡麵內加入蛤蠣、章魚、生蛋黃等，接著再淋上高湯、撒上蔥花，悶蓋數分鐘，簡單但用料實在的海鮮麵就完成了，一大盒面足夠五個人分食，他直呼「深圳發明這個，也太好吃了吧！」

然而不少人不喜歡這款美食，紛紛留言「求你們了都在國內了吃點好的吧」、「韓國都沒人買」、「韓國最難難吃的泡麵硬讓國人整好吃了」、「你認真的？」、「這個泡麵味道一般般啊」、「這不是韓國產品嗎？怎麼變成深圳發明了，難道是中國製造的嗎？」、「韓國最難吃的泡麵，居然搶著吃？ 」、「皺著眉頭看完了」。

有網友質疑「沒熟吧！」、「很多人接受不了可能就是因為生雞蛋吧」、「就是這個生的蛋就讓我停住了要買它的步伐」、「蛋沒熟會腥吧」、「又是海鮮又是雞蛋腥氣沖天」，原PO也回覆「高溫熱水悶7-10分鐘，海鮮本身熟的，這蛋燜了5分鐘以上」，澄清沒有細菌問題。

不過也有人力挺留言「看起來真的好吃啊」、「去哪找四個人陪我吃」、「該死的竟然被饞到了」。

雞蛋 韓劇

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