登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
男子丹尼爾日前由西班牙馬約卡島(Mallorca)搭乘瑞安航空(Ryanair)短程班機想前往西班牙本土，但航空公司告訴他，他的行李箱尺寸超標了一些，得加收70歐元(合76美元)的費用，丹尼爾靈機一動，立即招來同伴一起把行李箱輪子拆下，不僅省了一大筆錢，還贏得機場遊客為他喝彩。
紐約郵報（New York Post）報導，這件事發生在馬約卡島的帕爾瑪機場(airport in Palma)，丹尼爾準備搭短程飛機，前往西班牙本土，瑞安航空公司職員告知他，他的行李箱超過尺寸，得補70歐元。
丹尼爾對這筆額外收費感覺不滿，決定緊急採取動作，他說自己向瑞安航空表示，十年前買該行李箱只花了30歐元，不可能付對方要求的70歐元。
丹尼爾於是請同行友人幫忙「暴力破壞」這個行李箱，強行拆掉輪子使它符合尺寸規定，搶救下70歐元。幫他忙的友人笑說，「可想而知，行李箱以後不會再犯規囉。」
他倆動手完畢，目睹經過的機場遊客也為之喝彩一輪。
據了解，兩年前一對義大利遊客也有相同壯舉，捷航航空(EasyJet)表示，行李箱超標約1吋，就得加收錢。
喜劇演員曼尼斯卡爾科(Sebastian Maniscalco)表演過類似搞笑的段子。他在舞台上假裝把一隻鞋子由想像中、超重的袋子抽走，「以免被超收個8000元之類的」。
有位網紅搭精神航空(Spirit)時，建議乘客把隨身旅遊枕的內裡掏出來，多塞點小東西進去枕套，「我才不要為隨身行李多花60元呢」。
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