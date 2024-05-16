我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

不是0000 人們最常用的四位數密碼是這組

世界新聞網／輯
資訊圖表網站揭露人們最常用的四位數密碼，資安專家提醒密碼越簡單，越容易變成歹徒鎖定的目標。圖為駭客示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nikita Belokhonov）
資訊圖表網站揭露人們最常用的四位數密碼，資安專家提醒密碼越簡單，越容易變成歹徒鎖定的目標。圖為駭客示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nikita Belokhonov）

重要密碼隨便設定者，小心變成網路駭客的目標。有資訊圖表網站分析上百萬個四位數密碼，發現超過一成的人使用「1234」，專家警告，使用越容易被猜到的密碼就越容易成為歹徒鎖定的目標。

每日郵報（Daily Mail）報導，數據網站Data Genetics分析340萬個外流的四位數密碼，發現大多數人用簡單的連號或重複的四個號碼當密碼，資訊圖表網站 Information is Beautiful統計出最常使用的四位數密碼是1234，約11%的人使用，其次是1111、0000、1212和7777。

根據 Information is Beautiful統計，最常見的四位數密碼前十名分別為1234、1111、0000、1212、7777、1004、2000、4444、2222、6969；最不常被使用的四位數密碼則為8557、8438、9539、7063、6827、0859、6793、0738、6835、8093。

軟體公司ESET全球網路資安顧問摩爾（Jake Moore）說，四位數密碼的組合有上萬種，照理說應該很難猜到，但若使用簡單易猜到的密碼，例如生日，駭客就能更容易鎖定獵物。

摩爾說，或許是因為人的腦容量有限，也可能是同一密碼使用多年，沒有建立好的資安觀念，人們傾向用容易被破解的密碼。

摩爾說，駭客只要猜61次就能破解三分之一的人的密碼，426次就能猜到半數人的密碼，即便能嘗試的次數有限，駭客還是能以5次嘗試就順利取得約兩成民眾的帳戶密碼。

密碼管理單位NordPass的技術長斯馬拉基斯（Tomas Smalakys）表示，約七成的密碼可以在一秒鐘內被破解，更糟的是，世界上最常被使用的密碼都由單純的連號組成，駭客絕對可以在極短時間內破解，因為他們用自動系統輸入，而不是一個數字一個數字輸入地試。

網路資安專家建議，民眾還是應該使用較長或較複雜的密碼，例如密碼中包含隨機的字母或數字，讓不法分子難以破解，若擔心忘記，可以找值得信賴的密碼管理公司保存密碼。

駭客 資安 字母

上一則

準婆婆參加婚禮穿純白禮服還帶頭飾 搶新娘風采挨批「令人作嘔」

下一則

四血型「被罵反應」 A型假裝道歉反省、這血型暗中記仇

延伸閱讀

巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

巧克力吃法有差...心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物
澳洲醫生患腦癌 用全球首例療法一年未復發「開心極了」

澳洲醫生患腦癌 用全球首例療法一年未復發「開心極了」
臨終前「死亡咯咯聲」痛苦嚇人？ 安寧病房護士解釋：別怕

臨終前「死亡咯咯聲」痛苦嚇人？ 安寧病房護士解釋：別怕
班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

熱門新聞

有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00
不同血型的人，容易在不同狀況下勃然大怒。（取材自unsplash.com＠Julien L）

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

2024-05-14 19:35
示意圖。(取自123RF)

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

2024-05-15 15:10
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
四大生肖下半年有望升遷加薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

4生肖下半年有望加薪 屬猴事業迎巨大推動力 一類人連同事都尊敬

2024-05-11 01:10

超人氣

更多 >
他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入

他靠這個策略 每周有1.1萬元被動收入
房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元

房屋保險飆漲一倍 華人這樣省下數百元
列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人
年輕人不滿工資是最低時薪三倍但日子難過 大喊「美國夢已死」

年輕人不滿工資是最低時薪三倍但日子難過 大喊「美國夢已死」
浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁

浪漫洗鴛鴦浴…男友1舉動她嚇壞喊分手 男網友力挺：真的超噁