不是0000 人們最常用的四位數密碼是這組

資訊圖表網站揭露人們最常用的四位數密碼，資安專家提醒密碼越簡單，越容易變成歹徒鎖定的目標。圖為駭客示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Nikita Belokhonov）

重要密碼隨便設定者，小心變成網路駭客 的目標。有資訊圖表網站分析上百萬個四位數密碼，發現超過一成的人使用「1234」，專家警告，使用越容易被猜到的密碼就越容易成為歹徒鎖定的目標。

每日郵報（Daily Mail）報導，數據網站Data Genetics分析340萬個外流的四位數密碼，發現大多數人用簡單的連號或重複的四個號碼當密碼，資訊圖表網站 Information is Beautiful統計出最常使用的四位數密碼是1234，約11%的人使用，其次是1111、0000、1212和7777。

根據 Information is Beautiful統計，最常見的四位數密碼前十名分別為1234、1111、0000、1212、7777、1004、2000、4444、2222、6969；最不常被使用的四位數密碼則為8557、8438、9539、7063、6827、0859、6793、0738、6835、8093。

軟體公司ESET全球網路資安 顧問摩爾（Jake Moore）說，四位數密碼的組合有上萬種，照理說應該很難猜到，但若使用簡單易猜到的密碼，例如生日，駭客就能更容易鎖定獵物。

摩爾說，或許是因為人的腦容量有限，也可能是同一密碼使用多年，沒有建立好的資安觀念，人們傾向用容易被破解的密碼。

摩爾說，駭客只要猜61次就能破解三分之一的人的密碼，426次就能猜到半數人的密碼，即便能嘗試的次數有限，駭客還是能以5次嘗試就順利取得約兩成民眾的帳戶密碼。

密碼管理單位NordPass的技術長斯馬拉基斯（Tomas Smalakys）表示，約七成的密碼可以在一秒鐘內被破解，更糟的是，世界上最常被使用的密碼都由單純的連號組成，駭客絕對可以在極短時間內破解，因為他們用自動系統輸入，而不是一個數字一個數字輸入地試。

網路資安專家建議，民眾還是應該使用較長或較複雜的密碼，例如密碼中包含隨機的字母 或數字，讓不法分子難以破解，若擔心忘記，可以找值得信賴的密碼管理公司保存密碼。