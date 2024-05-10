蘋果iPad Pro更薄更輕 Pencil Pro靈敏升級、售價999美元起

新款iPad Pro建議售價999美元起。13吋機種厚度僅有5.1mm超纖薄。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果今年首場發表會將重點放在創作者、學生們最愛的iPad系列，推出全新設計、功能大幅升級、都可以流暢運行AI應用程式的iPad Air、iPad Pro、App le Pencil Pro，以及可以與新款iPad搭配的巧控鍵盤，這次除了線上活動，蘋果也特別在英國倫敦舉辦了實體活動，讓部分媒體搶先一睹新機魅力。

iPad Pro更薄更輕 M4晶片 瞄準專業用戶

看準專業創作者對強大效能、靈活軟硬體整合的強烈需求，最新發表的iPad Pro將平板可以達成的任務困難度推升到全新境界，新款iPad Pro提供13吋與11吋2種尺寸選擇，13吋機型厚度僅有5.1mm，重量比前一代減輕近110克，11吋機型的重量則是僅有不到450克，規格大幅升級，重量卻比上一代更薄更輕，讓用戶不用在大螢幕與便攜性之間難以抉擇。

螢幕使用串聯式OLED技術的Ultra Retina XDR顯示器，使用2個OLED面板，並結合兩者光源，讓HDR峰值亮度最高達1,600尼特，同時帶來精準度、色彩和亮度的大幅進化，直接瞄準對色彩管理工作流程有極高要求的專業及使用者需求。另外，iPad Pro也首度提供全新Nano-texture玻璃選項，可明顯減少眩光、反光。

新款iPad Pro可以達成超輕薄設計、絕美顯示器，以及超狂效能的關鍵，就在於搭載的Apple 晶片直接跳代升級，為專業用戶送上以第2代3奈米技術打造M4晶片，新款CPU提供最多達4個效能核心以及6個節能核心，並具備新一代的機器學習加速器，相較於上一代iPad Pro搭載的M2晶片，CPU效能最多提升了1.5倍。新的10核心GPU更賦予iPad Pro動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤的能力，且相較於M2，M4只需使用一半的電力即可提供相同的效能。

螢幕使用串聯式OLED技術的Ultra Retina XDR顯示器，帶來精準度、色彩和亮度的大幅進化，最狂的是，直接跳代升級，為專業用戶送上最新一代M4晶片，這也是新款iPad Pro可以達成超輕薄設計、絕美顯示器，以及超狂效能的關鍵。

搭載M2的新款iPad Air首次提供11吋、13吋2種尺寸，滿足創作者需求。(記者黃筱晴／攝影)

iPad Air首推13吋機種 主打學生族

蘋果發表搭載M2晶片的新款iPad Air，首次提供13吋與11吋2種尺寸，擁有更多以往iPad Pro才具備的好用功能，包括視訊「人物居中」、「空間音訊」的橫向立體聲揚聲器。因為升級了M2晶片，速度比先前搭載M1的iPad Air快將近50%，結合CPU中的ML加速器和強大的GPU，也讓新款iPad Air非常適合用來運行各種會用到AI功能的應用程式。

新推出的13吋iPad Air，則是提供入門創作者、經常需要抄筆記的學生族群新的選擇。全天候電池續航力、Liquid Retina顯示器，再加上可支援Apple Pencil Pro、Apple Pencil（USB-C）和巧控鍵盤，絕對能幫助使用者提高工作效率和創造力。

Apple Pencil Pro「側轉」新功能，讓用戶在繪圖、書寫時更像真的在使用紙筆一樣。(記者黃筱晴／攝影)

Apple Pencil Pro 化身創作魔法棒

另外一個會讓創作者們立刻刷卡買單的新產品，則是加入全新感測器的Apple Pencil Pro，實際試用後發現升級幅度超乎想像，加入的全新感測器，讓使用者只要雙指按壓筆桿即可叫出工具列，不需中斷創作過程就能方便快速切換工具、線條粗細與顏色，還會提供微微的觸覺回饋進行確認。這個雙指按壓的手勢還可以依照用戶需求設定快捷功能，在不同的應用程式裡也可以叫出不同的功能按鍵。

全新Apple Pencil Pro多了更多感測器，達成有如真實紙筆的書寫體驗。(記者黃筱晴／攝影)

對繪圖創作者最實用的進化，則是Apple Pencil Pro內建的陀螺儀讓使用者能夠透過輕微的轉動來改變筆刷的粗細與筆觸，這個「側轉」新功能，讓用戶在繪圖、書寫時更像真的在使用紙筆一樣，想要拿來寫書法都沒問題。而經常在找筆放在哪的人也很適合入手Apple Pencil Pro，是首款支援「尋找」功能的Apple Pencil，不用翻箱倒櫃，打開App就能確認位置。

巧控鍵盤新增功能鍵列 觸控板更靈敏

而隨著iPad Pro變得超級輕薄，蘋果也同步推出全新設計巧控鍵盤，新增了一排功能鍵列，將經常使用的調整螢幕亮度、播放／暫停、音量控制等功能都變成實體按鍵，材質也換成了手感更好的鋁金屬手托，觸控板也再加大了一些、觸覺回饋反應也更靈敏，對於慣用MacBook的用戶應該會覺得非常熟悉。另外，iPad Air現在也可與採用懸浮式設計、內建觸控式軌跡板和背光鍵盤的巧控鍵盤搭配使用。

搭配新款iPad Pro推出的巧控鍵盤，擁有鋁金屬手托，並新增了一排功能鍵列，觸控板也加大。(記者黃筱晴／攝影)

Final Cut Pro、Logic Pro 2功能更強

隨著全新搭載M4晶片的iPad Pro正式亮相，蘋果也宣布2款專業用戶必備的影音創作軟體Final Cut Pro、Logic Pro推出重大更新版本，讓創作者可以完全發揮新機的強大效能，使腦中創意如虎添翼。

其中，令許多創影片創作者躍躍欲試的，絕對是最新iPad版Final Cut Pro 2的「Live Multicam」功能，輕鬆讓iPad變身多機位製片工作室。使用者能透過全新的「Final Cut Camera」影片拍攝App，即可以無線方式同時連接最多4部iPhone或iPad，並以導演的視角在1部裝置上即時監看各機位的畫面，並直接調整每部攝影機的曝光、對焦、變焦等設定，可編輯的預覽剪輯片段可立即傳輸到iPad上，並能在背景作業時自動轉換為完整解析度的檔案，讓使用者能順暢地從攝錄作業銜接到後製剪輯，大幅加速拍攝流程。

最新iPad Pro搭配Logic Pro，音樂工作室隨身帶著走。(蘋果提供)

另外，全新Logic Pro 2則是大量導入了AI技術，全新功能包括Session Players（伴奏樂手），將原本就非常受到歡迎的Drummer生成式樂器功能，加入全新的虛擬Bass Player和Keyboard Player，就像隨時帶著一整個樂隊一起創作一樣。透過Stem Splitter功能，可將音訊檔案內容自動拆分為鼓、貝斯、人聲與其他樂器4個不同音軌，並選取其中想要保存的部分，輕鬆套用效果、加入新的聲部，或是調整混音。再搭配ChromaGlow功能，運用AI與Apple晶片的力量，立即為曲目增添不同風格感受。AI技術的導入也許不能讓音樂小白瞬間變成創作大師，但絕對能讓創作過程注入更多元靈感、也更有效率。