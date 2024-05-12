我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

全美最棒燒烤店 南加上榜六家

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

世界新聞網／輯
有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）
有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

為他人著想是種美德，不過對有的人而言，並不是過於自私只顧自己，而是神經本來就比較大條，常常沒注意到他人的想法。日本網站「占TV」近來就分享12星座，排行哪些星座比較遲鈍，感覺不太體貼的人。

第12名 處女座

處女座常常能夠未卜先知，在別人察覺前就先展開行動。

第11名 巨蟹座

巨蟹座喜歡照顧人，總是會主動幫忙後輩的苦差事。

第10名 天秤座

他們會觀察現場，並且主動提醒，維持眾人的和諧。

第9名 射手座

射手座具有服務精神，會想辦法炒熱現場氣氛。

第8名 天蠍座

天蠍座觀察力敏銳，能夠知道他人的慾望，並且採取行動。

第7名 金牛座

在意吃的金牛座，碰到餐會等場合，會主動幫忙分食物或倒飲料之類的。

第6名 魔羯座

雖然工作時很認真，但在心理上反應比較慢，特別是感情事往往慢一拍。

第5名 雙子座

由於比較遲鈍，所以總是站在跟隨他人的立場。

第4名 獅子座

性格上不拘小節，因此也不會主動察覺到細膩的部分。

第3名 雙魚座

心不在焉的雙魚座，心思當然也沒那麼體貼。儘管還算有心想要幫助他人，但總是會百般猶豫，結果錯過了最佳時機。最後要行動了，卻發現別人早就搶先一步，於是對自己沒能派得上用場感到沮喪。

第2名 水瓶座

水瓶座神經比較大條。好比說和老闆或合作夥伴餐敘，即使某人的杯子空了下來，他們也完全不會注意到，要別人主動提醒，才知道該替對方服務了。這反映了他們平時不會仔細觀察其他人的行為，也沒思考對方在想什麼。

第1名 牡羊座

牡羊座的人總是以自己優先，幾乎不會去設身處地替人著想。他們也不考慮周圍氣氛，總是隨心所欲地行動。雖然稱不上體貼，不過他們自由奔放、有話直說，可說是單純而誠實的人，也算是一項優點。

日本

上一則

12星座這些特質易吃虧 獅子耳根子軟 一類人過於謙虛

下一則

「猩球崛起：王國誕生」擠下「特技玩家」北美票房強勢登頂

延伸閱讀

三星座吵架無敵手 獅子會硬拗、這星座「要吵就要贏」

三星座吵架無敵手 獅子會硬拗、這星座「要吵就要贏」
下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識

下半年5星座貴人運飆升 牡羊迎事業黃金期、巨蟹有望被賞識
4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

2024-05-05 20:45
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
佛州已經退休的前業務員Randy Smith在35年前錄製的微軟Word教學影片獲封最無聊影片，許多網友稱治好自己的失眠。(擷取自Youtube)

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

2024-05-06 23:08
黑熊精睜開眼睛後相當可愛。（取材自微博）

德文幼貓「醒不來」被貓媽媽暴打 網見牠睜眼笑：像宿醉剛醒

2024-05-06 21:40

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一

楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一
王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了