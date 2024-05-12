12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

為他人著想是種美德，不過對有的人而言，並不是過於自私只顧自己，而是神經本來就比較大條，常常沒注意到他人的想法。日本 網站「占TV」近來就分享12星座，排行哪些星座比較遲鈍，感覺不太體貼的人。

第12名 處女座

處女座常常能夠未卜先知，在別人察覺前就先展開行動。

第11名 巨蟹座

巨蟹座喜歡照顧人，總是會主動幫忙後輩的苦差事。

第10名 天秤座

他們會觀察現場，並且主動提醒，維持眾人的和諧。

第9名 射手座

射手座具有服務精神，會想辦法炒熱現場氣氛。

第8名 天蠍座

天蠍座觀察力敏銳，能夠知道他人的慾望，並且採取行動。

第7名 金牛座

在意吃的金牛座，碰到餐會等場合，會主動幫忙分食物或倒飲料之類的。

第6名 魔羯座

雖然工作時很認真，但在心理上反應比較慢，特別是感情事往往慢一拍。

第5名 雙子座

由於比較遲鈍，所以總是站在跟隨他人的立場。

第4名 獅子座

性格上不拘小節，因此也不會主動察覺到細膩的部分。

第3名 雙魚座

心不在焉的雙魚座，心思當然也沒那麼體貼。儘管還算有心想要幫助他人，但總是會百般猶豫，結果錯過了最佳時機。最後要行動了，卻發現別人早就搶先一步，於是對自己沒能派得上用場感到沮喪。

第2名 水瓶座

水瓶座神經比較大條。好比說和老闆或合作夥伴餐敘，即使某人的杯子空了下來，他們也完全不會注意到，要別人主動提醒，才知道該替對方服務了。這反映了他們平時不會仔細觀察其他人的行為，也沒思考對方在想什麼。

第1名 牡羊座

牡羊座的人總是以自己優先，幾乎不會去設身處地替人著想。他們也不考慮周圍氣氛，總是隨心所欲地行動。雖然稱不上體貼，不過他們自由奔放、有話直說，可說是單純而誠實的人，也算是一項優點。