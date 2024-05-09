工地水管塞住 一看竟是「瀕危物種」小傢伙卡在裡面

澳洲一處工地遇上水管堵塞，結果是有野生的「袋獾」受困其中。（取材自facebook＠WIRES）

位於南半球的澳大利亞，由於其特殊的環境，除了一般較被熟知的袋鼠、無尾熊以外，還有其他許多特有種動物。近來澳洲 最大的野生動物保護團體「WIRES」，就分享了一則關於野生動物的救援事件。

根據日本 媒體「grape」報導，曾經有個工地現場的排水管中，發生水流堵塞的狀況。結果他們發現是有一隻稱為「袋獾」的小動物，疑似因為其他動物的氣味被吸引到水管內，結果就不小心受困其中。

袋獾在澳大利亞是代表性的動物之一，有黑色的毛皮，以及近似於小狗的外貌，現在也被列為是瀕危物種。WIRES指出，這隻迷路的小袋獾雖然瘦弱且身體發燙，但是眼神明亮，也有洪亮的叫聲，精神上還不錯。他被送往相關機構照顧3個半月後完全康復，並被放回野外中。

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許多網友紛紛稱讚，「如果是我才不敢伸手去碰水管裡的東西，你們做了很棒的事情，支持！」、「謝謝救援隊的各位」、「這隻小袋獾很幸運碰上了你們」。據了解，WIRES一年365天24小時全年無休，搶救各種受害的野生動物，每年約救助13萬條寶貴的生命。