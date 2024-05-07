2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。(美聯社) 年度「時尚界奧斯卡」Met Gala5月7日登場，今年Dress Code以「The Garden of Time（時光花園）」，來自影藝圈大咖明星包括辛蒂亞、珍妮佛羅培茲等皆穿著精心設計的禮服，爭奇鬥艷。 性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。(美聯社) 慾望城市女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)以古典現代混合風禮服，豔驚全場。(美聯社) 澳洲女星妮可基嫚(Nicole Kidman)以黑白分明的長禮服，在丈夫Keith Urban陪同下出席盛會。(美聯社) 好萊塢甜心梅格萊恩(Meg Ryan)身穿黑色無袖禮服，與設計師Michael Kors連袂出席Met Gala盛會。(美聯社) 好萊塢當紅女星千黛亞(Zendaya)魚尾裙禮服搭配煙燻妝，展現女神般的高貴氣質。(美聯社) 好萊塢當紅女星千黛亞(Zendaya)魚尾裙禮服搭配煙燻妝，展現女神般的高貴氣質。(美聯社) 南韓女團BLACKPINK成員Jennie身穿寶藍色迷你裙，嶄露雪白長腿，亮麗吸睛。(美聯社) 奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)銀白色長尾禮服，凸顯典雅的熟女魅力。(美聯社) 英國創作女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)前衛造型黑紗禮服，展現姣好的身材。(美聯社) 好萊塢女星黛咪摩爾(Demi Moore)黑底的粉紅花卉禮服，猶如蝴蝶般翩翩飛舞。(美聯社) 「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)首次參加Met Gala盛會。(美聯社) 流行女歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)低胸迷你裙搭配花卉裝飾，帶來盛夏花園般的青春活力。(美聯社) 女星潔西卡貝兒(Jessica Biel)身穿玫瑰色深V禮服，展現好身材。(美聯社) 名模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)黃花點綴的白色寬襬長禮服，宛如夏日涼風般舒暢亮麗。(美聯社) 女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)以銀灰色搭配紫色花卉裝飾，化身花神降臨會場。(美聯社) 奧斯卡 Met Gala 上一則 2024普立茲獎出爐 紐時奪最佳國際報導獎、加薩記者獲特別褒揚
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