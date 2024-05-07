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2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

編譯俞仲慈／即時報導
性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。(美聯社)
性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。(美聯社)

年度「時尚界奧斯卡Met Gala5月7日登場，今年Dress Code以「The Garden of Time（時光花園）」，來自影藝圈大咖明星包括辛蒂亞、珍妮佛羅培茲等皆穿著精心設計的禮服，爭奇鬥艷。

性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。...
性感女星珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)全透視禮服登場， 辣翻全場。(美聯社)

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慾望城市女星莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)以古典現代混合風禮服，豔驚全場。(美聯社)

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澳洲女星妮可基嫚(Nicole Kidman)以黑白分明的長禮服，在丈夫Keith Urban陪同下出席盛會。(美聯社)

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好萊塢甜心梅格萊恩(Meg Ryan)身穿黑色無袖禮服，與設計師Michael Kors連袂出席Met Gala盛會。(美聯社)
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好萊塢當紅女星千黛亞(Zendaya)魚尾裙禮服搭配煙燻妝，展現女神般的高貴氣質。(美聯社)
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好萊塢當紅女星千黛亞(Zendaya)魚尾裙禮服搭配煙燻妝，展現女神般的高貴氣質。(美聯社)
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南韓女團BLACKPINK成員Jennie身穿寶藍色迷你裙，嶄露雪白長腿，亮麗吸睛。(美聯社)

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奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)銀白色長尾禮服，凸顯典雅的熟女魅力。(美聯社)

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英國創作女歌手杜娃黎波(Dua Lipa)前衛造型黑紗禮服，展現姣好的身材。(美聯社)
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好萊塢女星黛咪摩爾(Demi Moore)黑底的粉紅花卉禮服，猶如蝴蝶般翩翩飛舞。(美聯社)
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「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)首次參加Met Gala盛會。(美聯社)
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流行女歌手妮姬米娜(Nicki Minaj)低胸迷你裙搭配花卉裝飾，帶來盛夏花園般的青春活力。(美聯社)
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女星潔西卡貝兒(Jessica Biel)身穿玫瑰色深V禮服，展現好身材。(美聯社)
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名模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)黃花點綴的白色寬襬長禮服，宛如夏日涼風般舒暢亮麗。(美聯社)
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女星亞曼達塞佛瑞(Amanda Seyfried)以銀灰色搭配紫色花卉裝飾，化身花神降臨會場。(美聯社)

奧斯卡 Met Gala

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