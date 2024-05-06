不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

佛州已經退休的前業務員Randy Smith在35年前錄製的微軟Word教學影片獲封最無聊影片，許多網友稱治好自己的失眠。(擷取自Youtube)

一段在1989年錄製的微軟 Word教學影片獲封「史上最無聊的影片」，其在10年前上傳到YouTube 以來已累積超過3百萬人次瀏覽，但大多數人點進去不是為了學Word怎麼使用，而是為了快速入睡解決失眠 困擾，很多人留言分享自己成功睡著的經驗，大讚影片是「助眠神器」，這也讓該影片的錄製者非常驚訝。

「每日郵報」報導，已經退休的佛州居民史密斯（Randy Smith）過去是佛羅里達國際行銷公司的業務，他在1989錄製了一段2小時的影片，講解微軟早期的Word如何使用。

影片開頭先是有一段字幕，之後螢幕出現一台麥金塔電腦，背景有1980年代的電子音樂，接著一張卡通磁碟片從電腦中飛出，畫面介紹公司和課程名稱，字幕結束後坐在電腦桌前的史密斯登場，開始用沒有過多抑揚頓挫的語調講解Word的各種功能。

網紅「Whamtan」 2014年4月將史密斯的影片上傳YouTube，並下標題「有史以來最無聊的影片」；影片至今累積319萬次瀏覽，超過上萬則留言稱自己在影片「協助」下入睡。

去年底史密斯收到一封陌生人發給他的訊息，謝謝他的影片幫助她擺脫失眠，這讓史密斯感到困惑，「為什麼有人對Word沒興趣卻去看那支影片，而且還是這麼舊的版本？」

有留言稱自己已經不記得該支影片讓他睡著幾次，還有人說若要真的挑戰這支影片，可以嘗試以0.25倍的速度播放。

也有網友稱自己看完整支影片，說那些中途就睡著的人錯過了一支傑作，因為史密斯當年在沒有提詞機的情況下一鏡到底完成拍攝，沒有剪接。上傳的Whamtan也在影片簡介區表示「影片主題很無聊，但史密斯絕對是個傳奇」。