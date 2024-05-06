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台裔青少年體驗「做16歲」 從台南空運「七娘亭」來美

中央社／洛杉磯5日專電
大洛杉磯台灣人社區舉行「台美人傳統周」系列活動。圖為源自台南府城「做16歲」成年禮活動，父母親為孩子別上胸花表達祝福。(中央社)
大洛杉磯台灣人社區舉行「台美人傳統周」系列活動。圖為源自台南府城「做16歲」成年禮活動，父母親為孩子別上胸花表達祝福。(中央社)

洛杉磯台灣人社區最近幾周舉行「台美人傳統周」系列活動，5日有一場16歲成年禮，讓親子間有機會互道感謝，共享溫馨時刻。

5日有12名在美國長大、年近16歲的青年學子在大洛杉磯台灣會館，參加「台美人傳統周」系列活動「16歲成年禮」。

活動總召冉瑞宜向記者表示，成年禮活動參考台南七娘媽「做16歲」成年禮精神，延續台灣傳統，也針對這些在美國長大的新一代台美人（台裔美國人）稍有改良。

活動過程中，12名年輕學子上台，由父母或長輩別上胸花。之後子女與雙親一起坐下來摺紙，動手製作主辦單位從台南空運來、紙板做成的七娘亭。另外父母與子女各自寫下卡片，寫下祝福語感謝。

大洛杉磯台灣人社區舉行「台美人傳統周」系列活動，年近16歲的新一代海外台灣人，動...
大洛杉磯台灣人社區舉行「台美人傳統周」系列活動，年近16歲的新一代海外台灣人，動手製作從台灣運來的七娘亭紙糊，認識台灣成年禮的傳統。(中央社)

這12名年近16歲的青少年，都是參加僑委會海外青年文化大使（FASCA）學員，利用課餘時間，研習父母親與家庭所傳承的台灣文化。

將滿16歲、目前就讀10年級的劉藺誼能說流利中文。母親林沁潔說，女兒從小就接受英文與華語雙語教育，希望她跟台灣家人有共同語言。劉藺誼說，參加FASCA的課程後，覺得與家人的感情更近了。

還有參與活動的一家人說，這個年紀的孩子與父母相處時間愈來愈少，5日的活動讓孩子與父母有機會寫卡片，表達平時難以說出口的感謝。

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