不捨老弱流浪狗 美籍台灣護理師 跨海認養21隻秋田犬

李逸潔一次次自行開車到紐約機場接狗狗，先生看在眼裡，從原先反對到態度軟化，或許是她一句，自己沒有什麼遠大目標，「狗狗就是我的夢想」。圖為李逸潔前往機場接浪浪。（中央社／李逸潔提供）

美籍台裔護理師李逸潔做兩份工作，就為了一群帶傷又生病的高齡秋田犬。要保住跨海從台灣來的浪浪，李逸潔差點丟了婚姻。她不是不敗金剛，打算再養三隻就喊停，因為狗狗離世讓人太痛心。

「我一直很喜歡狗」，李逸潔淡淡地說。她收容流浪犬的心情，跟一般愛犬人士沒有不同，只是她人在太平洋彼端，一戶維吉尼亞州 農舍。一次在台灣流浪狗社群上看到秋田犬待救，她心揪了一下，想起自己的第一隻秋田Momo。

在眾多秋田犬面前，38歲的李逸潔是媽媽，最愛看狗狗安心睡覺的樣子，初來乍到的高冷秋田犬放下戒心，變得憨憨親人，也是她拚命的動力。圖為秋田犬豆豆。（中央社／李逸潔提供）

台美的地理距離終究讓她猶豫，只隔著螢幕關注秋田犬有沒有好人家可去，看到有人收養，李逸潔鬆了口氣。

「兩周後，這隻狗狗又被（社群）PO出來，狀況非常慘，全身皮膚沒有一處是好的，很多傷口，（狗）被退回的理由是，飼主精神有狀況這樣子」。李逸潔自責極了，早知道就拜託在台灣的媽媽去看一下。

從台救援非法養殖、流浪犬 空運費一度要價1萬美元

這個「早知道」的坎在李逸潔內心發酵，2018年請友人帶一隻在墓園徘徊的秋田犬來美國後，隔年台灣雲林非法寵物 繁殖場曝光，讓她下定決心砸血本蹽落去跨海救援。

雲林繁殖場內多數犬貓因飼養環境髒亂，出現眼睛發炎及脫水現象，除了零星幼犬，200多隻犬貓都是繁殖用成犬、成貓，現場不少犬貓乳頭腫大，明顯生產多次。

李逸潔決定先救出三隻秋田犬，她搬到鄉下有大院子的農場，再透過友人、代辦及愛心「運犬大使」等無名英雄幫忙，陸陸續續空運流浪秋田犬回家。阿中、肉包、球球、米菇，高峰時期，李逸潔家裡一共有21隻。

美籍台灣護理師李逸潔搬到鄉下有大院子的農場，再透過友人、代辦及愛心「運犬大使」幫忙，陸陸續續空運流浪秋田犬回家。圖為秋田犬肉包獲救援前後。（中央社／李逸潔提供）

先不提報關有多麻煩，COVID-19疫情 期間的空運費由2000美元飆升至1萬美元，她也要把南部一隻攻擊性強的秋田犬接回，擔心自己不出手，牠就只有安樂死的份。

秋田犬檢疫及搭機費用驚人，但對李逸潔來說，這是一次性支出，後續照護的醫療開銷才是肩上最重的負擔。

照護病犬勞心傷財 與丈夫吵到分居

這批跨海而來的毛孩，多是沒人收養的年邁秋田犬，眼睛、骨頭及皮膚狀況不一，也有斷腿、癲癇或滲血的新家人年年加入，她桌上擺著很多罐保健食品及藥物，每天分批混著狗食餵，有時還必須跑一間間的獸醫把狗從鬼門關拉回，光是照核磁共振造影（MRI）和關節手術加起來就超過1萬美元。

李逸潔這批跨海而來的毛孩，多是沒人收養的年邁秋田犬，眼睛、骨頭及皮膚狀況不一，也有斷腿、癲癇或滲血的新家人年年加入。圖為秋田犬飛飛獲救前後。（中央社／李逸潔提供）

「照顧浪浪真是無底洞」，李逸潔必須兼兩份差在急診室及加護病房穿梭，一周上五天班，工時12小時。這份接近瘋狂的執著，她沒對在台灣的爸媽坦白，也讓南韓籍先生趙義賢（Uihyeon Cho）炸鍋，兩人吵到把分居協議給簽了。

但趙義賢現在能體會李逸潔的心情，跟她「排班」分四梯次遛秋田犬，靠得不是神蹟，而是李逸潔將近三年的溝通。她對先生說，所有費用都她扛，秋田犬不會成為拖油瓶。李逸潔理解跟整屋的秋田犬共處會大大影響生活品質，她仍拒絕放手。

「牠們都是我一手一手救出來的，隻隻都是生命，今天不幫，牠們恐怕很慘」。

「狗狗就是我的夢想」感動丈夫 每周3天通勤6小時與她輪班顧狗

她一次次自行開車到紐約機場接狗狗，先生也看在眼裡，最後打動先生的，或許是李逸潔的一句，自己沒有什麼遠大目標，「狗狗就是我的夢想」。

李逸潔家前的大草坪上，一群被拋棄的前任家犬奔馳跑跳，眼睛晶亮。在牠們面前，38歲的李逸潔是媽媽，最愛看秋田犬安心睡覺的樣子，初來乍到的高冷秋田犬放下戒心，變得憨憨親人，也是拚命的動力，但她要自己只能再收容三隻。即使再有狗狗走了，她也不會多救。

美籍台灣護理師李逸潔跨海認養秋田犬花花、肉包、飛飛、球球、鹿鹿、貝貝、加加、咪咪、Momo跟寶寶，高峰時期，家裡一共有21隻。（中央社／李逸潔提供）

她回想第一隻秋田浪浪走得突然，第二隻因為腫瘤擴散，已經無法進食，精神也差，不忍心下只能安排安樂死。談到這裡，李逸潔整個記憶都是淚眼婆娑，「我覺得最難的是，就是牠們離開，那個心是很難的」。

從抵制到為眾秋田犬設立Instagram帳號及YouTube頻道留念，趙義賢每周三天通勤六小時往返家裡與辦公室顧狗。遇見李逸潔前，趙義賢養狗經驗值為零，見到家裡出現第一隻受傷秋田犬時，他嚇壞了，以為只有一隻養到底，或最多兩隻，沒想到家中的秋田犬如聚寶盆增生到21隻。

從抵制到為眾秋田犬設立Instagram帳號及YouTube頻道留念，李逸潔的南韓籍先生趙義賢每周三天通勤六小時往返家裡與辦公室顧狗。（中央社／李逸潔提供）

「我不知道你結婚沒」，趙義賢問了記者。「婚後的日子不是只關乎自己一人，必須平衡彼此的生活，我知道她救狗的意圖是良善的，但是隨時間過去，太多事情要做，一堆錢要燒，彼此壓力都大，兩個人還必須放棄旅行等規劃，再也沒有時間獨處，日子不太好過」。

直到了解跨海救援秋田犬是李逸潔的職志，趙義賢轉念，兩個人雖然過得不算寬裕，且幫一群秋田犬洗澡可以很瘋狂，但倒也不是苦到像在戰區過活或世界末日。

2019年台灣雲林非法寵物繁殖場曝光，讓李逸潔下定決心砸血本蹽落去跨海救援。圖為從繁殖場救出的三隻秋田犬。（中央社／李逸潔提供）

近20分鐘的電話訪談中，趙義賢鮮少提到自己，更多的是對李逸潔的不捨。他說，李逸潔照顧病人的主業非常消耗體力，過去六年又要照料一隻隻老秋田犬，擔心有天體力吃不消垮了、健康亮紅燈，自己只能盡力而為。

如果要說救援秋田犬的亮點，趙義賢認為，雖然自身沒能給狗狗超級爽的生活，但至少提供棲身地點，以及可以奔跑的農田。

此外，秋田犬的宇宙沒有抱怨，不像人，永遠不快樂，總是不滿足，「因此實際上我也從秋田犬那裡學到了點東西」，責任一隻隻來了，就正面一點看待吧。