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退休族群該放多少現金在家？金融專家揭最低金額 這2動作降低被偷騙機會

聯合新聞網／即時報導
有些老人家習慣在家囤放過多現金，但專家建議應該在一個適當範圍金額就好。（路透）
有些老人家習慣在家囤放過多現金，但專家建議應該在一個適當範圍金額就好。（路透）

近年許多民眾越來越習慣使用行動支付消費，在身上或家裡存放的現金漸漸變少。不過有專家建議退休人士，家裡應該保留一定數目的現金來應急或應付日常瑣事，而且要避免被偷、被詐騙風險，可以先做2件事。

根據理財網站《GOBankingRates》報導，金融專家斯圖本德克（Rhett Stubbendeck）表示，如果要向民眾解釋為何得在家放現金，他給出兩大理由，第一是將錢作為緊急預備金，一旦家中發生突發事件或意外便能應急，不需要特別去ATM提款。

第二理由是當民眾碰上一些日常瑣事，如果身上有帶現金會更方便，「比如給送貨司機小費或到從不收卡的咖啡店買咖啡」，只要一點點現金就能讓事情順利進行。

不過在家存放小金額現金，不見得可以應付緊急狀況，但囤放太多也會讓一些錢失去投資機會，究竟如何界定金額範圍？普雷斯蒂西亞保險（Prestizia Insurance）公司創辦人克里斯特（John Crist）表示，在25年金融生涯裡看到一個較健康範圍，通常介於300美元到1000美元之間，不過確切金額還是得依照個人需求和情況來決定。

提供金融相關安全服務的銀狐安全公司（Silver Fox Secure）創辦人特里格（Jenna Trigg），也同意克里斯特給出的評估範圍，但她認為應將最低金額設定比300美元高一點，「我建議退休者在家中保留500美元到1000美元現金」，她認為這範圍金額最能夠應付突發狀況，而且能避免帶來過多風險。

特里格指出，在家存放太多現金不僅可能錯失投資機會，還會面臨通貨膨脹讓錢財貶值的情形，萬一住處遭遇火災也會蒙受極大損失。此外，如果有老年人被有心人士盯上且得知家裡藏有大量現金，可能成為詐騙或行竊的目標。

特里格表示，需留意家中預備金都有保存到最低限度的數目，並將這筆錢安全放在防盜又防火的保險箱中，「這能確保在不可預見的緊急情況、數位支付平台或信用卡系統發生故障時，依然有資金可以運用，也降低成為金融犯罪目標的風險」。

特里格說道，現在金融風險因素很複雜，應採取多方面的策略才能提高金融安全，不僅在家要保留適當的備用金，網路端、銀行端也得做好身分保護和信用監控等服務，才能避免讓民眾遭遇任何可能的金融剝削行為。

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