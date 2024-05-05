我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

世界新聞網／輯
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）
四生肖被幸運之神眷顧，賺錢沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anne Agrubio）

大家都希望能被幸運之神眷顧，在事業上一帆風順，生活其他面向也能過得幸福美滿。中國媒體《新浪網》統整四個生肖「幸運時光長久，賺錢沒啥壓力，總能從缺錢困境解脫」，屬龍的人總能在事業上抓住機遇，無論投資或創業都能成功；屬猴的人缺錢時總能迅速找到辦法，讓生活重回正軌。

生肖龍

屬龍的人天生就擁有一種獨特的魅力，他們性格聰明、有膽識、喜歡冒險嘗試，在事業上，屬龍的人總是能夠抓住機遇，乘勢而上，讓事業蒸蒸日上。

財富方面，他們相當幸運，無論是投資或創業，總能在關鍵時刻獲得成功，賺取豐厚的利潤。簡言之，他們總是能輕易地擺脫缺錢的困境，過著富裕的生活。

生肖猴

屬猴的人個性聰明機智，善於變通，他們頭腦靈活，思維敏捷，總是能夠迅速地適應各種環境，抓住機會。

他們擁有過人的能力，能夠憑藉智慧和勇氣賺取第一桶金，也能在後續的創業和投資中保持穩定的收益。當他們缺錢的時候，往往能夠迅速找到解決辦法，讓自己的生活重回正軌。

生肖兔

屬兔的人個性溫柔善良，心思細膩，懂得感恩和珍惜，總是能夠與他人和睦相處，因此可以贏得他人的信任和支持。他們在事業上雖然不善於冒險，但他們卻能夠憑藉自己的勤奮和努力，在穩定的職業道路上穩步前進。

他們同時能夠透過自己的積蓄和投資，逐漸累積起一筆可觀的財富。他們理解理財的重要，因此可以合理地規劃自己的收入和支出，讓自己的生活更有富足。

生肖豬

屬豬的人擁有財富和福氣的幸運，他們個性個性豁達，心地善良，總是能夠樂觀地面對生活中的各種挑戰。

他們能有好運氣及貴人相助，在關鍵時刻獲得意外的收入。懂得享受生活，不會過於苛求自己，因此也更容易獲得幸福和滿足。

投資 星座運勢

上一則

小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

延伸閱讀

不爭名利反闖出一片天 4生肖「低調英雄」默默付出獲得成功

不爭名利反闖出一片天 4生肖「低調英雄」默默付出獲得成功
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財
超冷漠…3生肖最不關心父母 容易成「白眼狼」

超冷漠…3生肖最不關心父母 容易成「白眼狼」

熱門新聞

（取自123RF）

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

2024-05-04 11:15
一位外國飼主所飼養的澳洲牧羊犬，為了禮讓年長的黃金獵犬，刻意在撿球時減慢速度。（取材自TikTok＠goldieandaussie）

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

2024-05-01 19:35
容易成為「恐怖前任」的4星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Brett Sayles）

4星座容易變「恐怖前任」 2類人會情勒、第一名不是天蠍

2024-05-03 23:00
貓咪跳上客人肩膀撒嬌。（取材自微博＠煙台廣播電視台）

女撿流浪貓養店裡 見客人來纏著不放「跳肩膀撒嬌」

2024-04-29 19:35
希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
印度裔軟體工程師潘迪在Meta年薪50萬元，他分享寫履歷的訣竅給大家。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

Meta工程師年薪50萬 分享履歷和面試成功訣竅

2024-05-01 21:55

超人氣

更多 >
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機

習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機