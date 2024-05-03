調整價格、盤點貨量… AI已從流行詞 實際加入美國企業生產力

梅西百貨。(美聯社)

當前，人工智慧 （AI）成為許多美國企業技術和經營創新的重要支撐。先行一步者不僅把人工智慧當作流行熱詞，而且在生產經營的方方面面都嘗試採用相關技術以提高生產力。未來人工智慧能否像個人電腦和互聯網那樣「改變遊戲規則」引人關注。

愈早嘗試生成式人工智慧與業務有機結合，就愈可能迅速找到提高生產力和創造力的方法。

著名百貨連鎖店梅西百貨 （Macy's）表示，正在嘗試利用人工智慧制定營銷策略，透過演算法向顧客推薦商品。休閒服飾品牌阿伯克倫比-菲奇（Abercrombie & Fitch）公司的設計師則使用人工智慧應用幫助他們設計產品，生成服裝創意圖像，其營銷部門的工作人員還使用生成式人工智慧來幫助編寫產品簡介。

利用人工智慧技術將價格與需求實時動態匹配已成為一些公司通用的做法。比如優步（Uber）公司會根據想要乘車的人數多少來浮動定價；快餐連鎖品牌Wendy's使用人工智慧分析，在生意清淡的時段對網上菜單商品打折促銷。

人工智慧還可以幫助公司管理庫存。聯合利華（Unilever）公司旗下著名冰淇淋品牌Ben&Jerry's在商店冰櫃中安裝了應用人工智慧技術的攝影機，在存貨不足時會評估剩餘商品數量，及時向公司總部發出警示。這一技術已應用在8000台冰櫃中，後續還將大幅增加安裝數量。因為能及時補充受歡迎口味的冰淇淋，採用人工智慧技術的冰櫃銷量平均增加了13%。

儘管企業充分利用人工智慧工具可能需要更長時間探索，但目前這些應用的成效有目共睹，讓人們對新技術促進生產力的前景持樂觀態度。

高德納（Gartner）諮詢公司預測，到2025年，全球90%的公司將使用ChatGPT等生成式人工智慧工具，這將大幅提高生產效率。

世界經濟論壇發布的「2023年未來就業 報告」顯示，近四分之三的受訪公司計畫採用人工智慧，其中50%的公司預計人工智慧將帶來就業增長。

不過，也有一些業內人士認為，人工智慧的許多應用只是改進了既有軟體可以做的事情，雖然更有效果，但不一定會像個人電腦和互聯網那樣「改變遊戲規則」。另外，目前企業人工智慧方案主要集中在提高生產流程的效率上，人工智慧如何助力企業前期的科學決策過程還有更大的探索空間和潛力。

有專家指出，企業若要提高採用人工智慧的效果，需要深入跟蹤研究相關技術的功能和潛力，結合公司具體業務，探索人工智慧提高績效的範例。同時，還要制定明確的「護欄」等制衡機制來管理安全風險，減少人工智慧編造信息的「幻覺」傾向，規避訓練數據中出現的偏見、知識產權等問題。

人工智慧在給企業賦能的同時，還會加速工作崗位和工人技能要求的變化。讓工作者有能力適應變化也是企業的重要責任。