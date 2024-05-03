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喬州女子住河中小屋 倒垃圾要划船渡過充滿鱷魚的河中

世界新聞網／輯
住在喬治亞州薩地雅河（Satilla River）的河中小屋女子凱蒂（Katie）在TikTok上要在河中跋涉才能倒垃圾的經過，引發網友討論。（擷取自Katie TikTok @KayakKatie）
住在喬治亞州薩地雅河（Satilla River）的河中小屋女子凱蒂（Katie）在TikTok上要在河中跋涉才能倒垃圾的經過，引發網友討論。（擷取自Katie TikTok @KayakKatie）

住在喬治亞州薩地雅河（Satilla River）的河中小屋女子凱蒂（Katie）平時常在TikTok分享生活，她日前上傳自己需要用獨木舟跋涉過充滿鱷魚的河水，只為了完成倒垃圾的影片，引發網友討論，影片迅速累積8百萬次瀏覽。

@southernadventurehunter

Taking out the trash is a major event! #trash #chores #dailylife #river #flooded #chorelist #satilla #kayak #4wheeler #thingstodo #gatorwaders #tuesday #tuesdayvibes #backwoods #getoutside #mosquitoes #southern #southeast #georgia #dirtroads #gators #snakes #stayhome

♬ original sound - Kayak Katie

紐約郵報報導，凱蒂和丈夫在兩個孩子成年搬出去後，買下該幢與陸地隔絕的河上小屋，四面被河水包圍。

影片中凱蒂表示自己每周要倒一次垃圾，需要經過充滿鱷魚的河水。她分享倒垃圾第一步是穿上厚重的防水裝，這不是因為時尚，而是為了保命；第二步是把寵物吉娃娃塞到自己的防水裝中，第三步是把垃圾和廢棄物裝到獨木舟上，接著涉水而行。

凱蒂的倒垃圾旅程不只如此，要抵達倒垃圾處，她還要再到岸上後再開一段越野沙灘車，而她拍影片那天遇到倒垃圾處大門深鎖，讓她直呼「真是另一個難關」。

凱蒂說，住在河中的生活方式不只有生存，還有成長，她從居家環境中的美麗和平靜中找到慰藉，生活中的不便完全不能和他們在身心上獲得的收穫相比。

凱蒂的影片引發網友討論；有網友打趣說雖然他們沒有住在河中小屋，但她每次叫丈夫去倒垃圾時，丈夫一臉不情願，彷彿要經歷和凱蒂一樣的路程。

也有人說，如果她倒垃圾的路途是這樣，她家應該堆滿了垃圾。

寵物 喬治亞州 TikTok

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