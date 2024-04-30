洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

住在加州的英國籍女子Katie Timmins認為洛杉磯生活費用昂貴，她的公寓月租金4500美元。(取自Katie Timmins TikTok @uncoolincali )

洛杉磯 的英國籍女子提敏斯（Katie Timmins）今年2月在TikTok上表示洛杉磯生活費昂貴，她的兩房公寓月租金 4千5百美元，她在英國的五房小型房屋的貸款不到公寓租金的一半，她也記錄到超市購買食品的價錢，引發許多同樣從英國搬到美國生活的網友討論。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，來自英國的提敏斯為了工作搬到美國，她認為洛杉磯的生活成本很高，她的兩房公寓租金一個月4千5百美元，而她在英國北安普敦郡（Northamptonshire）莫爾頓（Moulton）五房的小型房舍的貸款還不到洛杉磯公寓租金的一半。

提敏斯說她未來會回英國，所以保留那邊的房子，她日前也在TikTok上傳她洛杉磯公寓內部的開箱影片，並留言表示「超級貴的」。

提敏斯也拍攝她到Trader Joe’s購買一周所需的食物的影片，她在最後出示明細，顯示她花了133.93美元。

根據調查機構Council for Community And Economic Research(C2ER)2023年的研究，加州 人平均一年花在吃的費用是5262美元，是全美第三貴的州。

報導指出，提敏斯提到的開銷費用並不會讓加州人感到吃驚，因為根據「富比士」統計，加州包括房屋、健保、稅、食物和交通等生活費用，平均一年為5萬3171美元，是全美第三高的州，房租費用在全美排名第二。

根據勞工統計局2022年的數據，加州平均年薪超過7萬3千美元。

提敏斯的影片引發許多網友留言討論，也有不少自稱是住在加州的英國人留言，有人說她四年前從利物浦搬到納帕郡，吃的開銷真的很可怕，所以她都去Costco買食物。