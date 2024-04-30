挑戰OpenAI「Sora」 中國發布首款文字描述生成影片AI模型

北京清華大學聯合北京生數科技有限公司，27日發布文字描述生成影片的人工智慧模型「Vidu」。（取材自微博）

中國北京清華大學聯合北京生數科技有限公司，27日發布文字描述生成影片的人工智慧 模型「Vidu」，這款由中國自行研發的產品以美國人工智慧研究單位OpenAI今年2月發表的「Sora」為競爭標竿，目前Vidu能夠一鍵生成長達16秒、畫質1080P的高清影片內容。

央視新聞報導，清華大學教授、生數科技首席科學家朱軍在中關村未來人工智能 先鋒論壇上進行現場展示，Vidu模型採用團隊原創的Diffusion與Transformer融合的架構U-ViT，能夠模擬真實物理世界，具有長時長、高一致性、高動態性的特性。

朱軍表示，「Vidu與Sora一樣，都抓住了視頻生成的精髓──對現實世界物理規律的模擬，並且從文本到視頻的轉換是直接且連續的。」

朱軍告訴央視新聞記者，Vidu團隊在今年1月已實現4秒影片的生成，過去兩個月，團隊的原創技術路線已經走通，產品正以更快的速度迭代，「Vidu還能理解中國元素並生成視頻，例如熊貓和龍等。」

雖然與Sora對外發布的可一鍵生成1分鐘影片時長有差距，但德國 漢堡大學多模態智能系統技術研究所所長張建偉評論稱，「在Sora之後，這支團隊可以在短時間內打造出這麼明亮的產品，做出了可以說跟國際上平行的一些結果，非常令人鼓舞。」

央視新聞引述張建偉的觀察，「更令人鼓舞的是自己研發的算法，這些人才的積累，這個是最珍貴的財富，而不是這個產品本身。」