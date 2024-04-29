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全球最高齡野鳥被目擊跳求偶舞 專家笑稱「奶奶活力滿滿」

世界新聞網／輯
黑背信天翁示意圖。(取自中途島環礁國家野生動物保護區官網)
黑背信天翁示意圖。(取自中途島環礁國家野生動物保護區官網)

一隻約72歲名為「智慧」（Wisdom）的黑背信天翁（Laysan albatross）據信是世界上最老的野外繁殖鳥，牠近期被拍到在太平洋北部的中途島環礁國家野生動物保護區跳求偶舞追求配偶，讓追蹤牠的生物學家笑稱「這位七十歲的鳥奶奶仍充滿活力」。

紐約郵報(New York Post)報導，「智慧」去年11月築巢期回到保護區時只被目擊過幾次，今年3月生物學家看到牠和雄鳥互動，牠的長期伴侶阿奇亞卡麥（Akeakamai）這季尚未現身，前兩次築巢期也未見身影，專家認為「智慧」可能已經失去伴侶。

生物學家普利斯納（Jonathan Plissner）向魚類和野生動物管理局表示，黑背信天翁雌鳥在12月上旬下蛋，牠們一年生一顆蛋，但這沒有阻止「智慧」跳求偶舞，笑說「智慧」雖已高齡七十，但仍充滿活力。

生物學家在1956年首次遇到「智慧」並替牠繫上腳環，給了牠著名的編號「Z333」，那年牠剛下一顆蛋；黑背信天翁五歲達到性成熟年齡，在那之前牠們無法下蛋；根據普利斯納估計，「智慧」一生已經產了50至60顆蛋、孵出30隻幼鳥。

魚類和野生動物管理局表示，生物學家過去會為信天翁別上鋁製的腳牌，但容易被海水和沙子鏽蝕，那些早期的牌子可以使用約20年，不過「智慧」的腳牌已經更換數次，首次替牠別上腳牌的生物學家是羅賓斯（Chandler Robbins）。

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