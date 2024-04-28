辛蒂亞新片「挑戰者」北美票房奪冠 「無名英雄」排第2

「挑戰者」奪下北美票房冠軍。（美聯社）

好萊塢 明星辛蒂亞(Zendaya)新片「挑戰者」（Challengers）首映連奪北美單日票房冠軍，並以絕對優勢登上最新一期北美周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月28日的電影市場數據，30部影片北美周末票房（4月26日至28日）報收約6382萬美元，依然處於進入2024年以來的低位。以「挑戰者」領銜，「無名英雄」（暫譯，Unsung Hero）和「滅世男孩」（Boy Kills World）等26日亮相的三部新片衝入本期周末票房十強。

辛蒂亞主演的愛情體育劇情片「挑戰者」首映周末票房約1501萬美元，是該統計周期唯一票房達千萬級的影片。有影評人稱該片是一部「令人滿意的商業電影」，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.8、MTC評分83暨必看推薦、爛番茄新鮮度88%（232評），CinemaScore打分為B＋。

辛蒂亞自認在「挑戰者」的角色有點「邪惡」。(圖／華納兄弟提供)

改編自真實故事的劇情片「無名英雄」以約775萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，開畫反響為IMDb評分8.3、爛番茄新鮮度60%（20評）、CinemaScore分值A＋。

動作驚悚片「滅世男孩」以約168萬美元首映周末票房躋身榜單第10位，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分46、爛番茄新鮮度60%（111評）、CinemaScore分值B－。

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約720萬美元周末票房蟬聯榜單季軍。上映一個月來，該片北美票房近1.82億美元，總票房逾5.19億美元。

上期榜單冠軍「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）以約700萬美元周末票房、37.6%環比跌幅退居本輪排名第4位。這部動作片迄今北美票房約5619萬美元，總票房約7161萬美元。

上期榜單亞軍「噬血芭蕾」（Abigail）則繼續緊隨其後，以約525萬美元周末票房、49%環比跌幅降至本輪排名第5位。這部驚悚恐怖片北美票房現約1879萬美元，總票房約2864萬美元。

近來北美周末票房十強中的兩棵「常青樹」——動畫片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）和科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two），此番分別以約355萬美元與199萬美元居榜單第7位及第8位。在全球票房方面，目前「功夫熊貓4」超過5億美元、「沙丘2」突破7億美元。