我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流感季節要結束了 病例數連續3周減少

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

辛蒂亞新片「挑戰者」北美票房奪冠 「無名英雄」排第2

中新社／洛杉磯28日電
「挑戰者」奪下北美票房冠軍。（美聯社）
「挑戰者」奪下北美票房冠軍。（美聯社）

好萊塢明星辛蒂亞(Zendaya)新片「挑戰者」（Challengers）首映連奪北美單日票房冠軍，並以絕對優勢登上最新一期北美周末票房榜首。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo4月28日的電影市場數據，30部影片北美周末票房（4月26日至28日）報收約6382萬美元，依然處於進入2024年以來的低位。以「挑戰者」領銜，「無名英雄」（暫譯，Unsung Hero）和「滅世男孩」（Boy Kills World）等26日亮相的三部新片衝入本期周末票房十強。 　　

辛蒂亞主演的愛情體育劇情片「挑戰者」首映周末票房約1501萬美元，是該統計周期唯一票房達千萬級的影片。有影評人稱該片是一部「令人滿意的商業電影」，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.8、MTC評分83暨必看推薦、爛番茄新鮮度88%（232評），CinemaScore打分為B＋。 　　

辛蒂亞自認在「挑戰者」的角色有點「邪惡」。(圖／華納兄弟提供)
辛蒂亞自認在「挑戰者」的角色有點「邪惡」。(圖／華納兄弟提供)

改編自真實故事的劇情片「無名英雄」以約775萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，開畫反響為IMDb評分8.3、爛番茄新鮮度60%（20評）、CinemaScore分值A＋。 　　

動作驚悚片「滅世男孩」以約168萬美元首映周末票房躋身榜單第10位，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分46、爛番茄新鮮度60%（111評）、CinemaScore分值B－。 　　

科幻冒險動作片「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong：The New Empire）以約720萬美元周末票房蟬聯榜單季軍。上映一個月來，該片北美票房近1.82億美元，總票房逾5.19億美元。 　　

上期榜單冠軍「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）以約700萬美元周末票房、37.6%環比跌幅退居本輪排名第4位。這部動作片迄今北美票房約5619萬美元，總票房約7161萬美元。 　　

上期榜單亞軍「噬血芭蕾」（Abigail）則繼續緊隨其後，以約525萬美元周末票房、49%環比跌幅降至本輪排名第5位。這部驚悚恐怖片北美票房現約1879萬美元，總票房約2864萬美元。 　　

近來北美周末票房十強中的兩棵「常青樹」——動畫片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）和科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two），此番分別以約355萬美元與199萬美元居榜單第7位及第8位。在全球票房方面，目前「功夫熊貓4」超過5億美元、「沙丘2」突破7億美元。

好萊塢

上一則

桃園龍岡米干節 4天爆13萬人掀高潮 打造國際招牌

下一則

「鱷魚拿牙刷」超可愛 台高中生「世界氣球大賽」奪冠 興奮喊：讓世界看見台灣

延伸閱讀

「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 被爆已談婚論嫁

「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 被爆已談婚論嫁
大都會藝術博物館慈善晚宴服裝展 訴求多重感官體驗

大都會藝術博物館慈善晚宴服裝展 訴求多重感官體驗
「蜘蛛人」情侶好事將近？湯姆、辛蒂亞被爆已討論結婚

「蜘蛛人」情侶好事將近？湯姆、辛蒂亞被爆已討論結婚
不懂網球卻演選手 辛蒂亞被誇奇才 跳舞經驗救了她

不懂網球卻演選手 辛蒂亞被誇奇才 跳舞經驗救了她

熱門新聞

英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
圖為財運當頭示意圖。圖/ingimage

3生肖容易一夜致富…豬看準商機、龍大格局、「這生肖」最擅長理財

2024-04-25 16:05
四生效五月財運旺，有望升官加薪。示意圖。（取材自Pexels＠Kuncheek）

四生肖5月賺錢無壓力 屬鼠事業更旺、他們容易中獎領獎金

2024-04-27 19:40
3生肖在戀愛中，即使深陷情感，但只要下定決心分手，一定會採取六親不認的堅決態度。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

2024-04-27 01:00
《搜狐》指出，四生肖天生擁有吸引貴人的特質。示意圖。(123RF)

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

2024-04-22 21:35
一位日本網友分享自家哈士奇的表情，簡直像是星期一早晨一樣。（取材自X@xxhama2）

週一早晨vs.週五晚間？ 哈士奇超萌表情對比笑翻網友

2024-04-26 19:35

超人氣

更多 >
想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕
與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」

與楊洋一樣同一導演 楊冪新戲臉「劣化、突然老」
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐