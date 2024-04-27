不吃午餐、天天健身 75歲英王查理養生之道曝光

英王查理三世今年2月初被診斷罹癌，經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務。英媒回顧他的長年養生之道，包括每天只吃兩餐，一周有兩天吃素。(路透)

英王查理三世 今年2月初被診斷罹癌，經過兩個多月的休養治療，最近將復出從事王室公務。75歲的查理在等待繼承王位的漫長歲月，一直遵循嚴格的飲食與運動習慣，除了長期打馬球有運動傷害，以及新冠疫情期間兩度確診外，身子堪稱硬朗。英媒也回顧他的長年養生之道，包括每天只吃兩餐，一周有兩天吃素。

英國獨立報報導，2018年克拉倫斯宮慶祝查理70歲生日時，曾公布關於他的70件事，第20項指出：王子不吃午餐。據前王室記者指出，查理認為午餐是種「奢侈」，會干擾他繁忙的行程。

他的前新聞秘書佩恩（Julian Payne）也說，「國王不吃午餐，所以我在與他一起外出時學到的經驗是，吃一頓豐盛早餐，或隨身帶些零食保持體力。工作日非常緊湊，一天從收聽廣播新聞開始，搭配時令蔬果沙拉和堅果，再喝茶」。

據稱查理喜歡以黑麥麵粉和斯佩耳特小麥製成的自製麵包，每餐都會搭配雞蛋與沙拉，蛋至少煮兩至三分鐘呈半熟，再拌成糊狀。查理還喜歡吃鮭魚、乳酪、餅乾，以及從自己的海格洛夫花園採摘的有機野生蘑菇與李子。

2021年受訪時，查理透露一周有兩天不吃魚和肉，兩天中有一天避免碰乳製品。在他即位英王那個月，白金漢宮開出一位駐宮素食主廚的職缺。查理說，他間歇吃素的目的是為了環境著想，並避免吃工廠化經營農場的肉類。

除了嚴格控制飲食，查理也是廣為人知的健身迷。英國衛報報導，王后卡蜜拉曾說查理「健康得像隻山羊」，「可能是我認識的同輩中最健康的」。她說查理熱愛散步，常常走上數英里，「把所有人都拋在背後」。

據悉查理每天都會做長達11分鐘、名為5BX的健身計畫。該計畫為1950年代專為加拿大皇家 空軍設計的一套運動，包括俯臥支撐、仰臥起坐、扭轉伸展、伸展和原地跑步。

哈利 在他的回憶錄《備胎》（Spare）爆料，查理經常裸上半身做倒立運動，來緩解馬球舊傷引起的慢性疼痛。哈利寫道，查理每天會穿條短褲，像熟練的特技員一樣，靠在門上或懸掛在單槓上做這些練習。