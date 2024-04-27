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中國科幻作品大爆發 營收首次突破千億人民幣大關

記者陳湘瑾／即時報導
2024第八屆中國科幻大會開幕式彩排現場。（取材自北京日報）
2024第八屆中國科幻大會開幕式彩排現場。（取材自北京日報）

第8屆中國科幻大會27日發布「2024中國科幻產業報告」，中國科幻產業2023年總營收達1132億元人民幣（約156.9億美元），與去年同期相比增加29.1%，是中國科幻產業總營收首次突破千億元人民幣大關。

中國科幻大會由中國科學技術協會主辦，聚焦於推動科普科幻產業發展，此次報告由中國科幻研究中心、南方科技大學科學與人類想像力研究中心共同發布。後者在2023年參與科幻哲理劇「雲身」創作、出版「科幻創作的未來版圖」和製作科幻影片「最終幻想」，全力推動中國科幻作品的發展。

根據報告，中短影視作品成為科幻文化傳播及產品的重要推手，科幻文化旅遊產業的種類和市場範圍逐步擴大，科幻遊戲成為文化傳播的重要媒介。其中「流浪地球2」創紀錄在2023年首映當天票房達4.8億元人民幣，成為去年單日票房最高的電影。

這波科幻作品熱潮中，中國科幻經典「三體」最為引發熱議。「三體」今年3月在影片串流平台Netflix改編上映，迄今為止觀看次數已達2100 萬；根據上海澎湃新聞報導，由「三體」延伸製作的沈浸式科幻體驗表演「三體・引力之外」，推出一年已演出400場。

根據馬來西亞「光明日報」，中國國家電影局、中國科協2020年印發「關於促進科幻電影發展的若干意見」，提出將科幻電影打造成為電影發展的新目標，提出創作、發行、特效和人才培養等10條政策措施，被稱為「科幻十條」。

該意見書指出，「隨著科學技術的進步，科幻文化已經成為社會主義先進文化的一部分，倡導科幻電影，不應僅只把它放在文藝界的理論層面上去理解，而應把科幻片創作放在國家科技強國、科技創新的總體戰略上去理解。」

科幻十條要求科幻電影應彰顯中國價值、傳承中華美學，植根當代中國創新創造。並指出2019年推出的「流浪地球」之所以大受歡迎，原因就在內容以中華美學和中國價值為主導，是世界科幻電影史上首次以中國為拯救地球的主體講述故事，顯示了集體主義的中國文化理念。

Netflix

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