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台灣火鍋只有沙茶醬？ 四川人一吃喊：「少了它」沒有靈魂

世界新聞網／輯
四川人吃台灣火鍋驚訝沒有「油碟」。（取材自小紅書）
四川人吃台灣火鍋驚訝沒有「油碟」。（取材自小紅書）

中台兩岸飲食習慣大不同，雖然兩岸人民都喜愛吃火鍋，不過吃鍋時搭配的醬料卻不太一樣。有四川人近日至台灣旅遊，吃火鍋時發現只有沙茶醬、沒有「油碟」，讓他直呼「火鍋不沾油碟簡直沒有靈魂！」

一名網友在社群軟體「小紅書」上貼出一則影片，她近日至台灣火鍋店用餐，卻發現店內沒有「油碟」，於是便詢問店員「為什麼你們這裡的火鍋沒有香油啊？」店員豪爽地回答「你要香油？我等等給你」，她又接著問「那有大蒜嗎？」店員說「有蒜泥」，她再問「那有醬油嗎？」店員也回答「有！」

該網友聽了開心的跟店員說，「那我的油碟要蒜泥、香油、蠔油、醬油」，不過店員回答「沒有蠔油」，她只好說「那醬油就好」，一來一往互動頗為有趣。

該網友在貼文中寫下「四川人千萬別去台灣吃火鍋，你會發現火鍋店裡只有沙茶醬！他們不吃油碟！對四川人來說火鍋不沾油碟簡直沒有靈魂！」

其他人則留言「我才想問為什麼中國的火鍋店沒有沙茶」、「正常啊，油碟我也吃不慣」、「飲食習慣不一樣，我也四川人，不是每個地方都吃油碟啊，就好比你在四川吃火鍋絕對不會問對方有沒有沙茶醬吧？」、「下次你說醬油膏，差不多」、「台灣火鍋店的調味料要自己弄，店內都會有個小桌子上面放的都是調料，而且你講的調料一般的火鍋店都有，只是蠔油的話，可能沒有就真的沒有了，但是有醬油膏應該也可以吧」。

面對有人質疑發文網友對服務生的態度不夠禮貌，她解釋，影片只是隨手一拍，上下文和前後語境都沒有說明清楚，但她當下態度絕對沒有無禮或傲慢。

小紅書

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