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這隻拉布拉多超會游泳卻不敢跳台階下水 全因童年陰影

世界新聞網／輯
這隻拉布拉多擅長游泳，卻不敢下台階。（取材自小紅書＠bubble拉的多）
這隻拉布拉多擅長游泳，卻不敢下台階。（取材自小紅書＠bubble拉的多）

教導狗狗需要耐心，若是霸王硬上弓，可能造成牠有心理陰影。有中國網友飼養拉布拉多，牠能如魚得水的在河中悠閒游泳，飼主解釋，其實狗狗也是經歷了一番慘痛經驗，才習得此技能，飼主直呼「一隻狗的童年陰影有多可怕！」

一名中國網友在社群軟體「小紅書」上發文，他的寵物拉布拉多約五個月大時，帶牠參加泳池派對，當時因為狗狗不敢跳進泳池裡，只敢在岸邊吠叫，主人誘導無效，只好抱著狗狗將牠丟下水，進而導致牠對「有台階的水池」有所顧忌，連拉著牠的雙手靠近岸邊，牠都會非常抗拒、不敢下水，之後牠雖然敢在河裡游泳，卻不敢跳進有台階的水中。

發文網友表示，每次到了有台階的水池邊，狗狗都會不斷吠叫，雖然經常試圖下水，但都沒有成功克服心魔，最後在多次鼓勵之下，牠終於跳下水，順利游泳，飼主表示「狗狗都有第一次，凡事還是要以鼓勵為主」。

其他人則留言「千萬不要抱著丟下去，我那條就是直接丟下去，爬上來之後頭也不回的跑了，是真跑了，再也沒回來了。可能牠以為我要謀殺牠」、「你知道我家狗去公園我一不小心牠跳湖了以後，我每次都不敢去那個公園，牠遊走了，根本叫不回來啊」。

還有人留言「我家狗第一次游泳被別的狗嚇到嗆水留下陰影，帶牠玩水必須穿救生衣才下水，每次遇到路人都問我拉布拉多不是水狗，為什麼還要救生衣？」、「我家狗也是這樣，敢跳一次後，後面直接精熟技巧」、「是牠很有安全意識呀，台階高的，遊玩回來可能沒力氣了上不去，湖邊岸低有植被摩擦力大好著力」。

這隻拉布拉多擅長游泳，卻僅限無台階的河內。（取材自小紅書＠bubble拉的多）
這隻拉布拉多擅長游泳，卻僅限無台階的河內。（取材自小紅書＠bubble拉的多）

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