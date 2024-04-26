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四星座運勢爆棚「從笑聲感受快樂」 雙子享受生活、他創造力最旺

世界新聞網／輯
四星座運勢爆棚。示意圖。（取材自Pexels＠Andre Furtado）
四星座運勢爆棚。示意圖。（取材自Pexels＠Andre Furtado）

四月接近尾聲，中國媒體《新浪網》分析，四星座從四月末開始運勢旺盛，將從笑聲中感受快樂，妙不可言。雙子座可以享受生活，與朋友分享好時光更快樂；天秤座會過著非常愉快的日子，創作出好看的東西。

雙子座

雙子座充滿了活力和好奇心，他們四月末運勢非常好，將會過著享受生活的日子。

且雙子座的人生性開朗，喜歡交朋友，他們樂於和朋友分享好時光，這讓他們更加快樂。

天秤座

天秤座很有氣質，四月末的運勢非常好，會過著非常愉快的日子。

天秤座喜歡出外走走，看看風景、走走戶外，享受大自然的美好。他們喜歡用藝術的方式表達自己，天秤座將會在這個四月創作出一些非常好看的東西。

射手座

射手座喜歡冒險及挑戰，四月末運勢非常好，會充滿活力和冒險精神的度過每一天。

射手座喜歡運動，可以到健身房游泳、騎車等等享受人生，他們也有很好的溝通能力，在社交場合可以結交更多的朋友。

水瓶座

水瓶座聰明有創意，四月末運勢爆棚，每天都充滿靈感和創造力。

他們喜歡思考問題、尋找答案，建議可以加入一些能讓水瓶座不斷創新的活動，例如加入創新團隊、參加講座、旅行等等。

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