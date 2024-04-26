溫馴臘腸犬突發怒攻擊 英女臉被咬爛毀容

凱莉被臘腸犬攻擊。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Kampus Production）

英國威爾斯地區斯旺西市(Swansea)的女性凱莉‧愛倫(Kelly Allen)3月到友人家中作客，不料竟遭友人豢養的臘腸犬攻擊，咬下她左臉頰一大塊肉且當場吃掉，凱莉現已毀容，正進行顏面重建。她經常半夜驚醒哭泣，且治療期間只收到每月450英鎊(約562美元)的法律救助，生活陷入困境。

鏡報(The Mirror)報導，凱莉3月15日晚上到友人家中小酌聊天，友人家中的臘腸犬原本「非常友善」，一開始還躺在地板讓人摸肚皮。不料沒多久，凱莉坐在廚房地板靠著流理台，只是眼神稍微離開，狗兒突然凶性大發，撲了上來，上下兩排牙齒咬上她的左頰，開始搖頭撕扯，她不斷尖叫大喊，要人幫忙把狗弄開。

一位友人急忙來幫忙，抓住臘腸犬的項圈，但狗的兩顎已經咬合，不肯鬆口，直到撕下她的臉頰肉且一口吃掉。凱莉混亂中摔跤跌倒，臘腸犬再度攻擊她，這次是她的手臂，幸好她設法擺脫，跑離房間。

屋裡的人馬上撥打999緊急求救電話，但度秒如年；凱莉一度害怕自己會失血過多而死。

到醫院後，凱莉左頰開了大洞，動手術五個半小時，縫了40多針。警方把臘腸犬帶離該屋，隨後撲殺。

後來凱莉得知，那隻狗之前便攻擊過兩個人，因此要求飼主賠償，但其他人警告說，訴訟只怕要花上好幾年。

同一時間，凱莉表示自己因為心理創傷及毀容，目前無法返回工作崗位，甚至若沒有兒子陪伴，要離開自家都有困難。她每月依法取得傷病補助450英鎊，但不足以支付帳單及生活開銷。