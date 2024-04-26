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稱植物性飲食不足以拯救地球 洛杉磯純素餐廳主廚轉供奶蛋肉

編譯周辰陽／即時報導
加州洛杉磯一家素食餐廳的主廚決定重塑品牌，改為提供肉類、乳製品和雞蛋，轉而注重支援再生農業的實踐。資料照片。（路透 / alamy）
加州洛杉磯一家素食餐廳的主廚決定重塑品牌，改為提供肉類、乳製品和雞蛋，轉而注重支援再生農業的實踐。資料照片。（路透 / alamy）

商業內幕25日報導，加州洛杉磯一家素食餐廳的主廚恩格爾哈特（Mollie Engelhart）宣布，正在重塑品牌，轉變為提供肉類、乳製品和雞蛋。

根據商業內幕轉述的洛杉磯時報報導，恩格爾哈特2011年在加州回音公園（Echo Park）開了餐廳，隨後在庫爾富市（Culver City）跟帕沙第納（Pasadena）展店，已經培養出眾多熱愛素食的客人。但從5月開始，修改過後的菜單將很快以牛肉、野牛、煎蛋和其他非純素產品等食材為特色。

恩格爾哈特表示，她在創業時以為純素飲食最好，但現在改變了主意。她在IG影片宣布餐廳改名，將轉而注重支援再生農業的實踐，「這代表我們將從全植物性菜單，轉為提供僅來自最高品質、最誠信再生農場的優質蛋白」。他承認，「對一些人來說，這可能會顯得駭人或不安，但你們要是看到我人生的過去7年，當我進入了再生農業，為我的客人提供最優質的食物時，我開始在土地跟自然學到很多」。

恩格爾哈特告訴洛杉磯時報，她覺得下一步的發展是再生農業，「為了向前邁進，它需要處於時代思潮跟日常對話。這是我對此的貢獻方式，為人們提供選擇」。

再生農業致力於藉由復原退化土壤和碳封存來解決氣候危機，對環境的影響則眾說紛紜。恩格爾哈特告訴記者，她在宣布時感覺「脆弱」，並已經為「尖酸刻薄」將至做好準備。

報導指出，反彈來得很快。除了同行、純素網紅跟網友批評外，動保團體「善待動物組織」（PETA）更指控恩格爾哈特的餐廳「提供漂綠與漂人道的奶、蛋、肉」，將她的決定稱為「背叛動物」。IG貼文寫道，「還在地球日，千真萬確」。

恩格哈爾特則為自己的選擇辯護，並稱選在地球日做出宣布是因為「我們正在為了人類跟地球做出這一轉變」，但也承認財務因素有影響，餐廳據報自2020年就沒有獲利，「我的餐廳真的一直在掙扎，就像後新冠疫情的諸多餐廳一樣」。

洛杉磯時報指出，當地幾家前全純素餐廳近年已轉向納入肉類，理由正是財務因素，還有許多其他餐廳則完全關門歇業。

洛杉磯 加州 疫情

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