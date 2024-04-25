我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：若法律戰失敗 字節跳動寧可收掉TikTok也不出售

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

以為是狗...小動物得怪病 毛髮禿光「完全看不出原貌」

世界新聞網／輯
加拿大動物組織收養了一隻全身毛髮禿光的浣熊。（取材自facebook@Hope For Wildlife）
加拿大動物組織收養了一隻全身毛髮禿光的浣熊。（取材自facebook@Hope For Wildlife）

毛皮對許多動物來講相當重要，一旦沒了毛皮，就會缺少一些機能，外貌也和平時大不相同。位於加拿大的新斯科細亞省的動物組織「Hope For Wildlife」，近來在官方臉書上分享了一張動物照片，引發許多討論。

根據日本媒體「grape」報導，在Hope For Wildlife的照片裡，有一隻沒有毛、像是狗一樣的四足動物。Hope For Wildlife提示，這個動物一旦沒有了毛皮，就很難看得出來牠到底是什麼。

接著他們揭曉謎底：原來這動物是隻「浣熊」。Hope For Wildlife的貼文表示，他們目前還沒確認這隻浣熊毛髮脫落的原因，牠有可能是疑似皮膚病變而得了脫毛症，但牠的皮膚其實還算健康。另外也可能是其他毛囊受損疾病。不過，即使少了身上的這些毛，牠還是意外地活過了冬天，沒有任何凍傷的跡象。

facebook.com/hopeforwildlife/posts/pfbid0f7YKCF3V1FxQxdbB9v7TnwQg6ULJuTjuRkiREYN39PWx6Xn8GPwbqs6NvFWXzsk4l">

其他網友紛紛表示「原來動物也會得到脫毛症」、「好可憐，為了活下來一定很辛苦，好險被帶到了一個溫暖的地方」、「牠是一位戰士」、「身為一位美髮師，我很好奇他碰到了什麼狀況」、「看著那雙眼睛，牠很漂亮啊」、「很高興牠安然無恙獲得照顧」。

就在撿到這隻浣熊一個月後，Hope For Wildlife又公布了另一張照片。畫面中這隻沒有毛髮的浣熊，正和其他浣熊生活在一起。這些浣熊守候在牠旁邊，彷彿擔心牠沒有毛皮會冷，因此替牠取暖一樣，畫面相當溫馨。

facebook 臉書 加拿大

上一則

兩年減掉一個成年人體重 威州女減重教練分享11項有幫助的食品

延伸閱讀

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
他去麥當勞多加一物升級「快樂大人餐」 豪邁舉動網友直呼：愛了

他去麥當勞多加一物升級「快樂大人餐」 豪邁舉動網友直呼：愛了
12星座「靈異體質」排行 雙魚易有共感、這星座第六感瞬間爆發

12星座「靈異體質」排行 雙魚易有共感、這星座第六感瞬間爆發
車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

熱門新聞

機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
四星座下半年運勢旺，事業上有好進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

2024-04-20 19:35
一位外國男性車子引擎發不動，修理才發現裡頭有個松鼠巢。(取自TikTok@wildliferehab_kl)

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

2024-04-16 20:10
《搜狐》指出，四生肖天生擁有吸引貴人的特質。示意圖。(123RF)

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

2024-04-22 21:35
最善變的四大生肖。示意圖。（取材自pexels.com@Matheus Bertelli）

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

2024-04-18 20:55

超人氣

更多 >
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜
請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」
1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬

1/4逾50歲國人嘆「永難退休」 1/3卡債超過1萬
這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢