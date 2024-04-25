我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基伊橋坍塌後 首艘貨輪今早駛出巴爾的摩港

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

2歲萌娃想見「我的朋友碧昂絲」影片瘋傳 本尊得知暖心送玩具

世界新聞網何卓賢／即時報導
碧昂絲的兩歲粉絲泰勒收到偶像送的花和毛絨玩具。(截取自Instagram@beafabregas)
碧昂絲的兩歲粉絲泰勒收到偶像送的花和毛絨玩具。(截取自Instagram@beafabregas)

美國樂壇天后碧昂絲吸粉無數，就連兩歲小孩也為她神魂顛倒。近日，一位萌娃母親在短影音平台TikTok發布影片，拍下自己小孩泰勒(Tyler)哭鬧要去看「我的朋友碧昂絲」，沒想到影片瘋傳，更是被碧昂絲本人留意到，天后也暖心送去花和卡片，正式確認這段「友誼」。

@beafabregas

Tyler this whole video: Hina naman ni mama hindi kilala si Beyonce 🤨 #fyp #momsoftiktok

♬ original sound - beafabregas - beafabregas

萌娃母親 @beafabregas 跟自己的兩歲小孩吃披薩時，兒子一直在問「碧昂絲在哪裡？」、「我可以去看碧昂絲嗎？」母親一時頭大，回答說「不行，我們不認識她，她不是媽媽的朋友。」兒子卻回答說，「她是我們的朋友，碧昂絲是我的朋友。」後來畫面一轉，兒子回到家聽著碧昂絲的音樂手舞足蹈，媽媽無奈表示「媽媽只能幫到這了。」

這個可愛的影片在網路瘋傳，就連碧昂絲本人也看到。萌娃母親後續更新帖文，發出了兒子和一束精緻美麗的藍白花束的合照，表示是碧昂絲送的。

帖文介紹，碧昂絲的公關主動在Instagram聯絡媽媽本人，索要了地址等聯絡方式。帖文中也看出，泰勒和媽媽一家人住在菲律賓馬尼拉。她表示很感謝網路的力量，現在泰勒和碧昂絲「真的是朋友了」，碧昂絲看到了影片之後，專門給他們家送來一束花以及一個毛絨玩具，卡片開頭更是以「給我的朋友泰勒」開頭。媽媽表示真的很感動，「她居然抽時間送給我們如此甜蜜的禮物，暖爆了！」

碧昂絲 TikTok

上一則

根據穿用頻率 買高品質衣服更省錢

延伸閱讀

泰勒絲新歌報仇 「死對頭」金卡戴珊狂掉130萬粉絲

泰勒絲新歌報仇 「死對頭」金卡戴珊狂掉130萬粉絲
泰勒絲不能惹「死對頭」金卡戴珊幾天內掉粉超過百萬

泰勒絲不能惹「死對頭」金卡戴珊幾天內掉粉超過百萬
泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜
泰勒絲內憂外患纏身 兩位閨密閙不和 被逼二選一？

泰勒絲內憂外患纏身 兩位閨密閙不和 被逼二選一？

熱門新聞

機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
英國一對夫妻在清理新家廁所時意外發現一個可回溯至14世紀的怪獸模樣滴水嘴。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Joey Galang）

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

2024-04-24 19:40
四星座下半年運勢旺，事業上有好進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

2024-04-20 19:35
一位外國男性車子引擎發不動，修理才發現裡頭有個松鼠巢。(取自TikTok@wildliferehab_kl)

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

2024-04-16 20:10
《搜狐》指出，四生肖天生擁有吸引貴人的特質。示意圖。(123RF)

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

2024-04-22 21:35
最善變的四大生肖。示意圖。（取材自pexels.com@Matheus Bertelli）

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

2024-04-18 20:55

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜