2歲萌娃想見「我的朋友碧昂絲」影片瘋傳 本尊得知暖心送玩具

碧昂絲的兩歲粉絲泰勒收到偶像送的花和毛絨玩具。(截取自Instagram@beafabregas)

美國樂壇天后碧昂絲 吸粉無數，就連兩歲小孩也為她神魂顛倒。近日，一位萌娃母親在短影音平台TikTok 發布影片，拍下自己小孩泰勒(Tyler)哭鬧要去看「我的朋友碧昂絲」，沒想到影片瘋傳，更是被碧昂絲本人留意到，天后也暖心送去花和卡片，正式確認這段「友誼」。

萌娃母親 @beafabregas 跟自己的兩歲小孩吃披薩時，兒子一直在問「碧昂絲在哪裡？」、「我可以去看碧昂絲嗎？」母親一時頭大，回答說「不行，我們不認識她，她不是媽媽的朋友。」兒子卻回答說，「她是我們的朋友，碧昂絲是我的朋友。」後來畫面一轉，兒子回到家聽著碧昂絲的音樂手舞足蹈，媽媽無奈表示「媽媽只能幫到這了。」

這個可愛的影片在網路瘋傳，就連碧昂絲本人也看到。萌娃母親後續更新帖文，發出了兒子和一束精緻美麗的藍白花束的合照，表示是碧昂絲送的。

帖文介紹，碧昂絲的公關主動在Instagram聯絡媽媽本人，索要了地址等聯絡方式。帖文中也看出，泰勒和媽媽一家人住在菲律賓馬尼拉。她表示很感謝網路的力量，現在泰勒和碧昂絲「真的是朋友了」，碧昂絲看到了影片之後，專門給他們家送來一束花以及一個毛絨玩具，卡片開頭更是以「給我的朋友泰勒」開頭。媽媽表示真的很感動，「她居然抽時間送給我們如此甜蜜的禮物，暖爆了！」