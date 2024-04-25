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7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

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7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

世界新聞網／輯
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)

過去總有關於儲蓄的類似新聞，很多美國人無法立刻拿出1千美元支付緊急開銷，更多人的退休基金不足。根據公平人壽保險公司（Equitable）在今年第一季所做的消費者財務調查，十分之七的美國人用支票存款帳戶和定期儲蓄帳戶存錢，這其實是NG行為，專家提供兩要點，教你更聰明的存錢方法。

Gobankingrates報導，若是為了久遠的未來例如退休準備的基金不該放在儲蓄戶頭中，因為實際淨回報很低，如此當你退休時，購買力將不如剛開始存錢時。

更糟的是，受訪者沒有選擇高利存款帳戶，該種戶頭提供的報酬率是一般儲蓄戶頭的10倍甚至更多；根據聯準會，美國目前儲蓄帳戶平均利率為0.46%，但很多高利儲蓄戶頭可以超過5%。

若要儲蓄，支票戶頭比一般儲蓄帳戶更糟，因為大多數的支票存款帳戶沒有任何收益率，即便是有提供利息的版本也只付最低額度，為0.08%，比一般存款帳戶還低。

報導建議，若是為了緊急開支或像買房這樣的短期儲蓄計畫，可以把錢存在儲蓄戶頭，但仍建議把錢存在高利儲蓄帳戶而非一般存款帳戶。

至於退休基金和長期儲蓄計畫就不該存在各種儲蓄戶頭中，因為要賺取真正的回報，這種回報只有成長型投資能提供，如果投資期限至少10年，大多數專家建議投資股票，雖然有些人覺得這樣有風險，但真正的風險是投資沒有任何收益，股市短期亦有波動，但將錢放在股市的時間越長，風險其實越低。

報導指出，將錢放在儲蓄戶頭和股市超過20年或30年，差異讓人吃驚，若每個月存300美元到年利率5%的高收益儲蓄帳戶，30 年後帳戶中可能有約25萬美元；若放到股市，以史坦普500指數(S&P 500)長期平均達10%來說，收益將接近67萬8千美元，多出42萬8千美元。

需要注意的是，許多高收益儲蓄帳戶目前5%左右的收益率很高，但隨著之後聯準會降息，預計今年就降息至少3次，未來幾年這些利率可能大幅下跌，若以此方式儲備退休基金，恐無法實現計畫。

儲蓄 退休 投資

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