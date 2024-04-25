她發女兒生日邀請函 「APP匯入」衝動點下去糗大了

加州女子Emily King籌備女兒周歲派對時，不慎用APP將邀請發給手機通訊錄中所有聯絡人。(擷取自Emily King TikTok帳號twodachshundkings)

加州 女子艾蜜莉（Emily King）籌備女兒周歲生日派對時，不慎用APP將邀請函發給手機通訊錄中全部的487位聯絡人，她在TikTok （連結：https://www.tiktok.com/@twodachshundkings/video/7356125464890445099）上講述過程引發網友討論，連APP的公司都和她聯繫，表示要修正APP內容。

ABC新聞報導，艾蜜莉正籌備女兒艾薇（Ivy）六月的周歲派對，10日她準備要發送邀請函時，她注意到手機上名為「Evite」這個程式，能匯入手機通訊錄中想邀請的人。艾蜜莉說她看到上面寫「匯入前次派對邀請的人」，她想她才剛辦過聖派翠克節派對，所以決定使用該功能。

艾蜜莉說，她匯入聯絡人後以為可以再選擇名單，結果直接跳到邀請函頁面，下方寫「賓客：487人」，她看到後馬上就發現出了錯，全身血液奔騰，整個人嚇傻了。

職業是老師的艾蜜莉說，她檢視名單，每個在她手機通訊錄中的人都收到邀請，包括工作上接觸的人，例如同事和學生，還有只見過一次的人，且他們在她手機中的名字被她存成像「酒吧的可愛男孩」、「被我在超市停車場撞到車的女孩」這樣的名字。

艾蜜莉發現出包後立刻取消派對，並上網說這件事，APP的公司看到影片後和她聯絡，表示艾蜜莉的意外讓他們調整了程式，在iOS 系統移除「全選」功能。

艾蜜莉後來決定恢復舉辦派對，將以「魔戒」為主題，她決定將賓客數從預計的50人擴大至70人。艾蜜莉說她已等不及要在女兒長大後告訴她這件糗事。