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男開特斯拉「半自駕」一邊滑手機 28歲機車騎士遭輾斃慘死

編譯徐榆涵／即時報導
28歲機車騎士遭特斯拉撞擊身亡。特斯拉示意圖。(路透社)
28歲機車騎士遭特斯拉撞擊身亡。特斯拉示意圖。(路透社)

華盛頓州一名男子駕駛特斯拉時，開啟自動輔助駕駛模式（Autopilot），結果撞上一名機車騎士，導致騎士當場死亡，特斯拉駕駛已因駕車殺人罪遭逮。

福斯財經新聞報導，事件發生於19日下午3時45分左右，地點在華盛頓州馬爾特比（Maltby）。根據媒體獲取的法律文件顯示，56歲男子杭特（Carl Hunter）坐在特斯拉Model S轎車上時使用自動駕駛功能，車子加速向前衝時，他突然聽到一聲巨響，發現車子撞上前方28歲機車騎士尼森（Jeff Nissen）。

調查人員表示，尼森被撞後摔下車，接著被特斯拉輾過導致重傷，當場被宣告死亡。

死者家屬表示，尼森今年6月就要滿29歲，雖然還沒結婚，但非常疼愛他的姪子和姪女，是一名好叔叔。

杭特被捕後坦承在事故發生前喝過一杯酒，但酒駕測試顯示體內酒精為正常值，由於事故發生時他正在使用手機，警方懷疑駕駛時分心是事故主因。

特斯拉建議司機啟用自動駕駛輔助模式時，格外小心並保持專注，強調車輛不會自動駕駛，駕駛人須全神關注路況並隨時採取即時動作。特斯拉尚未回應置評要求。

特斯拉 華盛頓州

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