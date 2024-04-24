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變性女選手與生理女同場較勁不公平？新研究指優勢「僅這點」

編譯梁采蘩／即時報導
研究顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。圖為紐西蘭變性女舉重選手勞瑞爾．哈伯德。（美聯社）
研究顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。圖為紐西蘭變性女舉重選手勞瑞爾．哈伯德。（美聯社）

由國際奧委會（IOC）資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能表現卻低於女性運動員。這可能打破外界對於變性女與女性同場競爭，享有壓倒性優勢的刻板印象。

紐約時報報導，該研究也比較了男性與變性女的運動能力。研究作者之一、IOC醫學與科學委員會成員皮茲拉迪斯（Yannis Pitsiladis） 說，最重要的發現是，鑑於生理差異，「變性女性並非生理上的男性」。

已有社會輿論要求禁止變性女參與女子競賽，少數奧運項目也禁止變性運動員參賽。該研究則提出不同看法與數據，呼籲不要急於擴大禁令。紐時指出，隨著巴黎奧運美國總統大選逼近，這場爭論可能會愈演愈烈。

本月出版的《英國運動醫學雜誌》刊登布萊頓大學這項通過同儕審閱的新研究，納入19名「順性男」（指性別認同與出生時被歸類的性別相同）、12名變性男，以及23名變性女、21名順性女。

所有參與者都從事競技運動或接受每周至少三次的體能訓練。研究人員說，所有變性女選手都至少經歷一年的抑制睪固酮和補充雌激素的治療。所有參與者都不是國內或國際比賽的運動員。

研究發現，變性女選手的握力大於順性女，但肺功能與相對最大攝氧量卻低於順性女。在一項測量下半身力量的跳躍測試中，變性女選手的得分也低於順性女與男性。

該研究承認存在一些局限，包括樣本量較小，以及沒有對參與者的變性過程進行長期追蹤。不過，正如過去研究所顯示，變性女選手跟順性女比起來確實有一項優勢：握力，即衡量整體肌肉力量的指標。

但運動科學教授皮茲拉迪斯說，運動成績的好壞取決於各種因素的組合，而非單一參數。

他說，男性運動員在經歷青春期後會長得更高更重，變性後必須「用更小的引擎乘載這個大骨架」。他以排球為例，變性女選手的「跳躍與攔網的高度將與之前不同」，「她們可能發現，整體而言表現沒那麼好」。

研究作者們因此警告，不要假設參加女子賽事的變性女運動員具有不可改變、不成比例的優勢，也建議不要採取「預防性禁令和排除運動資格」的做法，因為這並非基於特定運動項目的研究。

目前美國已有25州制定法律，禁止變性運動員參加青少女和女子比賽。

今夏巴黎奧運最受矚目的兩個項目：游泳和田徑，還有自行車運動，都禁止青春期是以男性狀態度過的變性女參賽。橄欖球以安全為由，全面禁止變性女參加，而那些獲准參加其他運動的變性女選手，往往面臨著更嚴格的睾固酮抑制規定。

由國際奧委會資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相...
由國際奧委會資助的一項新研究發現，變性女運動員的握力更強，但在跳躍力、肺功能與相對心血管適能項目，卻低於出生時性別為女性的運動員。這可能打破外界對於變性女與女性同場競爭，享有壓倒性優勢的刻板印象。圖為美國賓州大學變性女泳選手莉亞．湯瑪斯。（路透／Abaca Press）

巴黎奧運 美國總統大選 紐約時報

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