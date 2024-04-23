預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

安寧病房護士Julie McFadden近日在其個人頻道分享臨終病人往生前六種不可思議現象。(擷取自Julie McFadden YotTube頻道Hospice Nurse Julie)

洛杉磯 的安寧病房護士茱莉（Julie McFadden）近日在其YouTube 頻道分享自己看過的臨終病人往生前六個不可思議的現象，她說她以前在加護病房服務時從未看過那些現象，是轉往安寧病房後才開始看到。

每日郵報（Daily Mail）報導，41歲的茱莉時常在社群媒體 分享安寧照護的所見所聞，YouTube頻道有超過40萬位追蹤者，她希望能藉由談論這些破除人們對與死亡和臨終的負面印象。

茱莉在影片中表示，有很多種臨終前現象，她全都見過，並說那些不會發生在所有臨終病人身上，但因為她看過，所以想和大家介紹。

第一是迴光返照，病人往生前突然很有精神，有人食慾大開，有人能下床走路，通常一兩天後就往生。茱莉說她常見到這情況，原因不明，她建議家屬好好把握這短暫的時間和病人相處並做好要和病人說再見的心理準備。

第二是臨終病人出現幻覺，這是最常被討論的現象，病人會看到亡故的人，通常發生在往生前數周。

第三是預知或選擇死亡時間，茱莉說她遇過病人預告自己將於今晚往生，或是有人等到所有親屬都到病房才嚥下最後一口氣。

第四是「和空氣握手」，和第五「凝視無人處」通常一起發生。和空氣握手是躺在床上的病人伸出手，彷彿上方有人要和他握手或擁抱他，第五種是病人凝視病房無人的角落或牆壁，好像有人站在那。

第六是分享死亡感受，仍未將死的病人感受、看見或了解瀕死的感覺，茱莉說有些人認為即將死亡的感覺不好受，但她聽到的故事都是正面的，病人形容那是「自由和快樂」的感覺，他們說自己很好，那種感覺令人驚喜。