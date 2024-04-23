空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

一名空服員提出七種常見的錯誤隨身行李打包方式，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

疫情 解封後民眾瘋出國，若想要有個開心順利的旅程，聰明有效的打包不可少。「商業內幕」（Business Insider）報導，一名在航空公司服務六年、化名為CiCi的空服員分享她在機上看到的7種打包隨身行李的NG行為，呼籲乘客避免，才能讓搭機過程更順利。

第一是隨身行李因為裝太滿而太重，乘客抬不起來放不到頭頂置物箱，只能求助其他旅客或空服員，但抬放隨身行李不是空服員工作的一部分，因為他們可能會受傷且沒有賠償金。

第二是帶太多隨身行李，CiCi 說她常看到旅客隨身行李有一個行李箱、一個後背包和一個手拿包，這可能會被要求合併，且被航空公司加收費用。

第三是在機上的必需物品沒有放在身邊的包包中，而是全部都收在放頭頂置物箱的行李箱，CiCi說她常看到旅客為了找東西翻找放在上方的行李箱，結果擋到後方乘客入座，導致飛機延遲起飛；在飛行時起身翻找行李也可能受傷，因為若遇到亂流行李箱可能會移動並砸到旅客。

第四是未將液體包裝好，結果四處溢流，CiCi建議慎選容器，打包時盡可能將容器中的空氣排出。

第五是在機上應補充充足水分，可以帶結冰水或空水瓶在過海關後裝水。

第六是可帶隨身小點心，以避免若遇到亂流空服員無法起身時乘客有東西吃，CiCi說她值勤時都會帶著小包的堅果。

第七是將厚重衣物穿在身上而非放隨身行李中，她說如此可以節省很多隨身行李空間。