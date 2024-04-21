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四血型購物黑歷史 A型貪便宜、這血型很難抗拒偶像代言

世界新聞網／輯
四種血型的人，有不同的購物失敗經驗。（取材自unsplash.com＠Jacek Dylag）
四種血型的人，有不同的購物失敗經驗。（取材自unsplash.com＠Jacek Dylag）

無論是誰，或多或少都有把東西買下來後，才覺得好像用不著，而感到後悔的狀況。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，分別容易因為什麼緣故，造成失敗的購物經驗。

A型：愛貪便宜

個性嚴謹的A型，雖然看似不容易有購物失敗的經驗，但由於他們對自己的管理過於自信，因此有時也會在認為「這個好便宜啊」的時候，忘記要仔細確認過就下手。

且很多時候「便宜沒好貨」，不是品質太差，就是實用性不高，最後成為用不到的垃圾。

B型：被偶像推坑

當從眾性格的B型看到喜歡的藝人、偶像出現在廣告上，代言或推薦某個產品時，就會非常想要那樣東西。

他們會幻想著自己和偶像用了同一件商品，就能夠更接近對方。但東西到手之後，他們才意識到自己或許沒有那麼適合這項產品，後悔盲目跟風。

O型：買到類似重複的東西

個性迷糊的O型，最容易在明明已經有了某件東西時，又不小心買到類似的商品。像是日用品還沒用完，就馬上又做補充，在房間裡累積了一大堆。

且因為迷糊的關係，使得就算當下提醒自己別再買了，等過一陣子後，又會再度重蹈覆轍。

AB型：買了書但都沒看

好奇心旺盛的AB型，往往看到目前有什麼暢銷雜誌、書籍，就忍不住想要買下來一探究竟。

然而書買歸買，卻未必會花時間去看，等到又有新書問世後，他們會再次買下來，結果家裡的書越堆越多，但真正有看完的卻沒幾本，甚至翻都還沒翻就回收掉了。

日本

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