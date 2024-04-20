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4星座上半年苦、下半年旺 摩羯升遷加薪、他將得上司賞識

世界新聞網／輯
四星座下半年運勢旺，事業上有好進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）
四星座下半年運勢旺，事業上有好進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

2024上半年已經快過完四個月，逐漸要進入下半年，中國媒體《新浪網》統整四個星座「上半年辛苦，下半年順利」。摩羯座上半年默默承受壓力，下半年運勢好轉，感受成功的曙光；牡羊座上半年遭遇挫折與困難，但他們勇於面對，下半年在事業上取得突破性進展，得到上司賞識，結識有力的合作夥伴。

摩羯座

摩羯座的人個性堅韌不拔、勤奮努力，他們上半年身處迷霧，前路充滿挑戰與困難，不過沒有輕易放棄，默默承受壓力。

下半年運勢終於好轉，他們在事業上的努力獲得認可，職位會升遷，薪資也會提升，生活上會迎來更多歡樂與幸福，和家人、朋友的關係更融洽。

牡羊座

牡羊座個性充滿活力，上半年雖然遇到一些挫折與困難，但從未被打敗，他們勇敢面對挑戰，積極尋找解決問題的方法。

下半年運勢開始回升，事業上有突破性進展，除了將得到上司賞識外，也會結識強而有力的合作夥伴，這些改變將讓他們充滿信心與鬥志，進而規劃更美好的未來。

雙子座

雙子座聰明伶俐、善於變通，他們上半年因為一些誤會與紛爭而感到疲憊不堪，但透過調整心態、積極尋找解決問題的方式，下半年運勢開始好轉。

人際關係得到了修復，與周圍人的關係變得更加和諧融洽，事業上也會取得好成績，得到更多機會與挑戰。

巨蟹座

巨蟹座感性細膩、重情重義，他們上半年因為一些家庭或情緒問題而感到困擾，不過他們會用溫柔與包容去化解矛盾，讓周遭的人感受到他們的關愛與溫暖。

下半年他們運勢好轉，在家庭和情感方面得到了更多的支持和理解，與親友的關係更緊密，事業上也迎來了新的發展機遇，開始朝著更美好的未來邁進。

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