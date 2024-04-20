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MLB／大谷翔平得點圈終於敲安 盜壘抱頭表情包+1

記者蘇志畬／即時報導
麥尼爾（右）接球時手套順勢往下要觸殺，剛好打到大谷翔平（左）的頭。(美聯社)
麥尼爾（右）接球時手套順勢往下要觸殺，剛好打到大谷翔平（左）的頭。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平19日演出本季第5次盜壘成功，然而卻被對方手套重重敲中頭部，大谷抱頭的痛苦模樣讓轉播單位也忍不住慢動作播放，而且在太太田中真美子觀戰下，終於敲出得點圈安打，中斷得點圈連20打席無安打。

道奇面對大都會隊以0：4落後進入4局下，大谷翔平作為首名打者選到四壞保送上壘，2出局後更發動快腿，往二壘衝刺，不料麥尼爾（Jeff McNeil）接球時手套順勢往下要觸殺，卻剛好打到大谷的頭。

大谷雖然成功上壘，但即使有頭盔保護還是受到不小震盪，他先是彎腰抱頭，之後將頭盔拿下睜大眼睛、甩了甩頭，確認意識還清醒，這段頭髮飄逸的畫面還被慢動作播放。

這是大谷翔平最近6場比賽第4次盜壘，本季5次發動盜壘，成功率百分百，後續更靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）的安打，跑回道奇第1分。

5局下大谷翔平又有打擊機會，這次在2出局、一二壘有人時，敲出右外野平飛安打，打回第2分，終結得點圈安打乾旱期，也將是本季得點圈20打數的第2支安打。

而道奇先發投手山本由伸投完6局被敲7支安打，包含1轟，丟掉4分，暫時還是敗投候選人。

大谷翔平 道奇 大都會

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