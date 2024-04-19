指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

透過指甲的徵兆，有時可以觀察身體健康狀況。（取材自unsplash.com＠Chelson Tamares）

指甲平時不只需要修剪，在東方醫學裡，認為指甲和肝的狀態息息相關。因此透過指甲的一些觀察，例如顏色、形狀等等的不同，能一定程度察覺到血液循環，以及自身營養等狀況。日本 媒體「magacol」近來就分享指甲的各這種情形，有可能對應到什麼樣的身體問題。

1.指甲偏白色

指甲如果泛白，可能代表貧血，或者指尖較冷。如果是貧血的話，可以攝取含鐵質的食物，例如紅肉的肝、或是鮪魚、鰤魚之類的赤身魚。另外，同時攝取鐵份和維他命C，可以加強鐵份的吸收，因此配合著柑橘類等食物效果也不錯。

如果是指尖寒冷，則可以反覆握拳和張開，藉由這樣的運動來促進血液循環。

2.指甲偏黃色

指甲如果泛黃，可能代表新陳代謝能力下降。可以養成固定運動習慣來促進新成代謝。另外吸菸、配戴指甲片或營養不足等等，也可能讓指甲變成黃色。如果是指甲變黃，且生長速度突然變遲緩，有可能是「黃指甲症候群」，需要儘速就醫檢查。

3.指甲偏紫色

指甲偏紫色的人，有可能是血液循環不良，或者體質偏寒。可以服用像是中藥裡的「溫清飲」，改善血液循環和寒冷體質。

4.指甲容易龜裂

指甲如果容易裂開，可能代表血液循環不良，以及營養不足等等的問題。可以透過攝取蛋白質、鐵份等等改善。另外，有時指甲裂開也可能是太過乾燥，可以在指甲上塗點擦手用的乳液應對。

5.指甲顯示直條線

指甲出現直條線被認為可能是缺乏膠原蛋白，除了是年齡增長的訊號以外，也跟睡眠不足、偏食、生活習慣混亂有關。另外指甲在乾燥的時候，也容易出現直條線。

6.指甲顯示橫條線

指甲出現橫線，被認為可能是指甲一時間停止生長的訊號。可能與營養不良、睡眠不足、身體虛弱、壓力等背景有關。一般而言，手指甲一個月會增長3公厘，腳趾甲則是1.5公厘。如果發現指甲生長速度不對勁，應該重新檢視自我生活習慣。

7.指甲上翻（湯匙指）

指甲上翻又俗稱為「湯匙指」，常發生在缺鐵貧血的人身上，需要在生活飲食中補充鐵份。如果發現類似的症狀，應該儘速就醫。

8.指甲膨脹（杵狀指）

指甲膨脹是因為心臟、肺部出現疾病，使得網址指甲流的血液不順，造成指甲組織膨脹的樣子。一旦出現類似症狀，建議儘速到醫院尋求內科等求助。