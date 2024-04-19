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警犬考試超難...狗狗矇眼走高空繩索 抖不停還是往前走

世界新聞網／輯
狗狗參加警犬考試。（圖片取材自微博）
狗狗參加警犬考試。（圖片取材自微博）

警方辦案或搜救時經常會有警犬協助同行，透過警犬的靈敏搜查，能將辦案速度進一步提高，不過警犬的資格篩選也是相當嚴格，中國網友分享警犬考試影片，只見狗狗必須矇眼走過兩道在高空上的繩索，即使狗狗怕得直發抖，依然勇敢前行，讓大批網友看得相當不捨。

網友「四川反邪教」在中國媒體《微博》上發布一段影片，只見一隻棕色的狗狗矇眼走過被綁在高空上的兩道繩索，由於看不到路、踩不到地，狗狗害怕的頻頻發抖，即便如此，狗狗依然勇敢前行。

發文網友表示，「這段影片告訴你，警犬考試有多嚴格，即使內心害怕到四肢顫抖，也勇敢堅持前行，警犬也是英雄」。

其他網友則留言「這人都不行啊，誰想出來的」、「還帶著眼罩看不見的情況下前行」、「這麼強」、「這誰考得過啊」、「這麼厲害我的天」、「考官不給小警犬過，我希望全網友給小警犬過」。

事實上影片內的狗狗最終沒有通過考試，狗狗事後委屈的神情隨後也曝光，讓不少網友相當心疼，委屈短片引發熱議，一度衝上熱搜排行榜。

根據中國警方在線的微信號介紹，警犬受訓犬隻有很多限制，不只不能太笨，也不能太聰明，體型不能太小，還要通過服從考試。警犬最重要的就是服從性強、嗅覺靈敏、行動力強、警愓性高、絕對忠誠、足夠聰明、血統純正和性格親人等，有以上條件的幼犬才有機會通過初選。

不只如此，初選後還要接受數月的培訓，接著才能參加複試，等到合格後成為警犬，在按照犬隻的專業特質，編入巡邏、緝毒、搜爆、搜捕或追蹤等不同的專屬科目。

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