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遏制中國製毒品氾濫為何不易？BBC分析原因

中央社／倫敦18日綜合外電報導
美國政府指控中國將合成鴉片藥物芬太尼（fentanyl）輸入美國，圖為一名男子在波特蘭一座公園裡吸食芬太尼。（美聯社）
美國政府指控中國將合成鴉片藥物芬太尼（fentanyl）輸入美國，圖為一名男子在波特蘭一座公園裡吸食芬太尼。（美聯社）

森美10多年前從中國四川老家村落前往北方讀大學，英語系畢業的她是家族第一位大學生。她對外語懷抱熱情，夢想有朝一日能教書，且過去從未聽過所謂的合成鴉片藥物。

畢業後，森美（Sammy，化名）在中國河北石家莊一間化學公司找到工作，對全球各地客戶販售她以為是化學製品的東西。她每天都透過和客戶線上溝通練習英語，並從每一筆銷售中獲取佣金。她的教書夢很快便化為泡影。

她說：「也許其他人和我一樣，一開始不知道我們在賣什麼，但當我們發現時，我們已經愛上這份工作。這份工作能讓我賺錢。」

森美不太可能是毒品走私者。國際執法機構估計，可能有成千上萬名線上銷售代表替中國非法製藥和化學公司工作，生產並走私非法實驗室製造的藥物，而森美只是其中一人。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國政府長期以來指控中國將藥效比海洛因強上50倍、恐致人於死的合成鴉片藥物芬太尼（fentanyl）等藥物源源不絕地輸入美國，中國政府則予以否認。

美國表示，中國製鴉片正在助長美國有史以來最嚴重的毒品危機。2022年，有超過7萬名美國人死於芬太尼過量。

根據美國聯邦眾院中國問題特別委員會所公布的報告，中國政府提供補助給公開走私非法合成藥物的業者。報告也發現網路有上萬篇貼文，替非法藥物和前驅藥物（pre-cursor）打廣告。

這份研究指出，「完全由國家所有的」企業涉及走私毒品，中國政府則一如既往否認對非法毒品交易一事知情。

許多人和森美一樣無意間開始從事毒品交易，起初不清楚他們在網路上兜售的產品是什麼，也不知道這些產品的致命後果。但有些人則很清楚知道自己在賣什麼。

每天早上，莎拉（Sara，化名）會在自己的各個社群媒體平台張貼照片和影片推銷毒品，有合成大麻素（synthetic cannabinoids）、俗稱「搖頭丸」（MDMA）的前驅藥物，以及藥效比芬太尼強上50倍的類鴉片藥物「科學怪人」（nitazenes）。

國貿系畢業的莎拉目前替一個線上平台工作。她說：「我們在英國有很多客戶，已經和他們合作過很多次。」

當記者提出質疑時，莎拉並沒有陷入有關販毒的道德討論中，反而聲稱自己從未過問客戶如何利用她販售的東西。

英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）認為，毒販正在把合成類鴉片藥物與海洛因等街頭毒品混合在一起。

根據英國國家打擊犯罪局，過去9個月裡，有超過100起死亡與「科學怪人」有關，促使衛生專業人士警告英國可能正在面臨與毒品有關的危機。

根據歐洲刑警組織（Europol），中國是全球最大實驗室合成藥物的製造國和銷售國。有些合成藥物模仿大麻或古柯鹼等傳統藥物的效果。化學家合成新毒品，以搶先走在法律前頭。

中國政府2019年禁止所有形式的芬太尼和其類似物。今年1月，中國和美國聯手展開行動，以遏制合成鴉片類藥物芬太尼的生產。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）前地區代表道格拉斯（Jeremy Douglas）指出：「只要世上某些地方的市場需求依然強勁，這些需求無論如何都會被滿足。」

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