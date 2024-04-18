我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華埠房東疑遇職業租霸 官司3年無進展斥「司法不作為」

以色列回擊 美官員證實：以色列飛彈擊中伊朗境內據點

香港導演關錦鵬：我常有這故事非說不可的衝動

中新社香港電
導演關錦鵬。(中新社)
導演關錦鵬。(中新社)

這些年，香港導演關錦鵬步調明顯放慢了，從幾乎每年一部電影的焦灼裡抽離出來，尋回舒適的節奏。就像這場成名作《地下情》修復版首映禮，本該是主角的關錦鵬，卻默默站在喧囂人群外，疏離而自得地觀察著眼前的一切。

一旦坐下來進入採訪，談及電影，以及躲在影像裡的記憶，我們熟悉的那個關錦鵬又回來了。他嘴角噙著笑，說起話來緩慢柔和，一雙眼睛在鏡片後閃爍著知性的光芒，仍舊細膩而敏銳。不難理解，為何經他鏡頭雕琢後走出來的女性，《胭脂扣》裡的如花、《長恨歌》裡的王琦瑤，縱為痴情所困，亦不乏陰柔的力量。 　　

這幾部經典舊作，近年接連推出修復版重上大銀幕。每次修復，關錦鵬總會拉上合作多年的美術指導張叔平。兩人坐在昏暗的工作室，三十年前的記憶在眼前打馬而過，「每次看修復版，我都覺得這個電影好像是幾個禮拜前剛拍完」。像走過熟悉的街口，在樹梢掠過的晚風裡冷不防一個戰栗，心裡湧起一陣奇異的觸動，像是心懷倏然開闊，容許一些人和往事無傷大雅地遊走其間。 　　

他想要抓住這襲來的感覺，抓住狂熱的記憶、難耐的缺憾，以及一些他不明白的情緒，並將它們以影像記敘下來。從這一角度看，他覺得過往這三十餘年自己幾乎沒怎麼變，時常有這故事非說不可的衝動。 　　

電影《八個女人一台戲》就是這樣一個非說不可的故事，圍繞香港大會堂、藉排演一部舞台劇為契機，戲內戲外虛實相生中徐徐展開夾雜恩怨糾葛的女性群像。「香港大會堂滿載我的青春記憶，我曾和同學們在大會堂看話劇、聽音樂會、看電影。」一群人看完演出，在街上晃晃悠悠，做未來的夢。當多年前關錦鵬聽聞這一文化地標的部分建築將被拆除，他就決定讓下一個故事發生在這裡，「算給我們這代人留個紀念」。 　　

該片於2018年起在釜山國際電影節、香港國際電影節等放映，關錦鵬預計今年將會正式上映。相隔8年再執導筒，這位一向以文藝婉約風格著稱的導演，仍選擇以擅長的女性視角呈現情感與生存困境，任她們在與命運對抗中舒展浸潤靈魂的氣質。 　　

備受讚譽的女性觸覺，在他漫長的少年時代悄然形成。關錦鵬不到14歲喪父，母親獨力支撐起家庭重擔，拮据的經濟壓力下，為供他讀書，妹妹們放下書包早早進入社會打工。從她們身上，關錦鵬看見了女性面臨巨大壓力時表現出不同於男性的成熟與擔當，「女性潛藏在身體裡的那種爆發力和生命力，比男人更強大」。這種觀念深深影響了他之後的創作。 　　

所以關錦鵬始終覺得，創作的內核其實在於觀察與感受，這同樣是一個導演的功力所在。無論是在香港城市大學教課，還是參與「薪火相傳計劃」為年輕導演們擔任監製，關錦鵬不止一次地啟發他們挖掘生命體驗裡「非說不可」的故事，「當那個題材是你鍾愛、有感觸的，那它一定有觀眾」。亦即他常掛在口邊的座右銘──既近且遠，既遠且近。 　　

新人導演祝紫嫣正是聽了這番話，帶著半自傳短篇小說《夏日的告別》找到關錦鵬，在其指導下改編為電影《但願人長久》，搬上大銀幕，一舉囊括第42屆香港電影金像獎新晉導演等4項提名。 　　

這無疑讓關錦鵬感到欣慰，他也樂於跟新導演們走在一起，等待被那些創意擊中的瞬間。這讓他想起自己年輕時曾涉過的盡是癲狂的黃金時代，由中看到香港電影某種澎湃不息的生命力。

第十三屆北京國際電影節開幕紅毯4月21日在北京舉行。電影《八個女人一台戲》劇組亮...
第十三屆北京國際電影節開幕紅毯4月21日在北京舉行。電影《八個女人一台戲》劇組亮相紅毯。 (中新社)

香港 台劇

上一則

超善變四生肖 蛇忽冷忽熱、這生肖自己分手又求復合

延伸閱讀

賀軍翔最怕聽到「再一個」 妙解婆媳問題充滿求生欲

賀軍翔最怕聽到「再一個」 妙解婆媳問題充滿求生欲
賀軍翔白頭撞臉他？林依晨這麼說 侯友宜也回應了

賀軍翔白頭撞臉他？林依晨這麼說 侯友宜也回應了
「醬園弄」官宣陣容… 趙麗穎因「這理由」番位壓楊冪 章子怡成透明人

「醬園弄」官宣陣容… 趙麗穎因「這理由」番位壓楊冪 章子怡成透明人
袁劍偉願再合作前妻林嘉欣 但嚴禁女兒當明星

袁劍偉願再合作前妻林嘉欣 但嚴禁女兒當明星

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭