男暴雨摔車返家後噴血昏倒 蘋果手錶自動報案救他一命

紐約男子佐林格雨天摔車，洗澡時昏倒重摔撞到浴缸，配戴的Apple手錶救他一命。(翻攝Eric Zollinger臉書)

紐約市 一名男子3月在暴雨 中騎單車時摔車，當下覺得傷勢不重的他回家洗澡時在浴室昏倒，所幸手上戴的蘋果手錶偵測到不對勁自動報案，他被送醫治療所幸沒有大礙，他說要不是蘋果手錶，不知道自己會發生什麼事。

New York Post報導，49歲的房地產經紀人佐林格（Eric Zollinger）住在紐約中城西區，他說他上個月在暴雨中從辦公室騎單車回家，這是他一直以來的通勤方式，只要五分鐘就能到家。

佐林格說，那天路上一個8英寸深的洞因為暴雨充滿了水，他騎過去時單車卡在洞中，他飛出去重摔在人行道上，他當下檢查自己的傷勢，發現撞到右膝蓋、眼睛、鼻子、嘴唇，但沒有流太多血。

佐林格牽車回家後在浴室檢查傷勢，他洗澡時鼻子突然湧出大量血液，整個浴室像命案現場一樣，他試圖站起來但感到暈眩並昏了過去，大力撞擊浴缸。過一陣子他被吵醒，聽到蘋果手錶傳來911接線人員的聲音，詢問他是否有什麼緊急事件，原來是因為他昏倒跌落浴缸讓手錶察覺不對，主動報案。

佐林格隨後掛掉電話，自行前往當地醫院檢查，X光檢查後發現沒有任何地方骨折。佐林格稱讚手錶救了他一命，若手錶沒報案他不知道他的下場是什麼，「蘋果公司總是設想周到」。

佐林格的臉被摔得鼻青眼腫，他自嘲自己像個怪物，之後三天都待在公寓不敢出門，臉上的瘀青兩周後才消退。

這不是蘋果手錶第一次拯救使用者的性命。去年12月，德拉瓦州一名婦女遇到一氧化碳外洩，手錶的緊急電話服務救了她一命。