我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男歐洲旅遊後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

男暴雨摔車返家後噴血昏倒 蘋果手錶自動報案救他一命

世界新聞網／輯
紐約男子佐林格雨天摔車，洗澡時昏倒重摔撞到浴缸，配戴的Apple手錶救他一命。(翻攝Eric Zollinger臉書)
紐約男子佐林格雨天摔車，洗澡時昏倒重摔撞到浴缸，配戴的Apple手錶救他一命。(翻攝Eric Zollinger臉書)

紐約市一名男子3月在暴雨中騎單車時摔車，當下覺得傷勢不重的他回家洗澡時在浴室昏倒，所幸手上戴的蘋果手錶偵測到不對勁自動報案，他被送醫治療所幸沒有大礙，他說要不是蘋果手錶，不知道自己會發生什麼事。

New York Post報導，49歲的房地產經紀人佐林格（Eric Zollinger）住在紐約中城西區，他說他上個月在暴雨中從辦公室騎單車回家，這是他一直以來的通勤方式，只要五分鐘就能到家。

佐林格說，那天路上一個8英寸深的洞因為暴雨充滿了水，他騎過去時單車卡在洞中，他飛出去重摔在人行道上，他當下檢查自己的傷勢，發現撞到右膝蓋、眼睛、鼻子、嘴唇，但沒有流太多血。

佐林格牽車回家後在浴室檢查傷勢，他洗澡時鼻子突然湧出大量血液，整個浴室像命案現場一樣，他試圖站起來但感到暈眩並昏了過去，大力撞擊浴缸。過一陣子他被吵醒，聽到蘋果手錶傳來911接線人員的聲音，詢問他是否有什麼緊急事件，原來是因為他昏倒跌落浴缸讓手錶察覺不對，主動報案。

佐林格隨後掛掉電話，自行前往當地醫院檢查，X光檢查後發現沒有任何地方骨折。佐林格稱讚手錶救了他一命，若手錶沒報案他不知道他的下場是什麼，「蘋果公司總是設想周到」。

佐林格的臉被摔得鼻青眼腫，他自嘲自己像個怪物，之後三天都待在公寓不敢出門，臉上的瘀青兩周後才消退。

這不是蘋果手錶第一次拯救使用者的性命。去年12月，德拉瓦州一名婦女遇到一氧化碳外洩，手錶的緊急電話服務救了她一命。

暴雨 紐約市 Apple

上一則

台灣人都不戴鑽戒？ 她觀察街頭意外：以為1克拉很普通

延伸閱讀

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆
賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧
創意不卡關 心理學者：高階思考的人常講的13句話

創意不卡關 心理學者：高階思考的人常講的13句話

Target菜鳥員工抱怨經理落跑 自己顧打烊班搞定全店

Target菜鳥員工抱怨經理落跑 自己顧打烊班搞定全店

熱門新聞

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

2024-04-17 20:20
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52

超人氣

更多 >
房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事