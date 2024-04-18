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男歐洲旅遊後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

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佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

世界新聞網／輯
佛州男子雷蒙達去年從瑞士旅遊返國後收到高達14萬美元的手機帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kuncheek）
佛州男子雷蒙達去年從瑞士旅遊返國後收到高達14萬美元的手機帳單。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kuncheek）

佛州男子雷蒙達（Rene Remund）去年9月到瑞士旅遊，回國後收到高達14萬3千美元的電信費帳單，雷蒙達稱自己出國前有確認目的地在服務覆蓋範圍，雇用律師向電信公司抗議未果後轉向媒體投訴，電信公司取消雷蒙達的帳單費用，並呼籲消費者出國前一定要確認自己使用的方案內容，以免收到天價帳單。

ABC Action新聞報導，住在佛州、71歲瑞士裔的雷蒙達去年和妻子琳達（Lynda）回瑞士拜訪親友，雷蒙達不斷拍照，拍完後他在第一時間就把照片用行動數據傳回美國。

雷蒙達回到美國後，收到T-Mobile的電信帳單，上面金額為14萬3442.74美元；明細顯示雷蒙達夫妻在瑞士共用了9.5GB的流量，因此被收取漫遊費用，平均一天為6千美元。雷蒙達一開始以為是143元，後來發現是14萬3千美元後非常訝異。

雷蒙達說，他在出國前有到T-Mobile告知出國計畫，對方告訴他「你在覆蓋範圍內」。

雷蒙達收到帳單後立刻去電T-Mobile，接電話的人員告訴他帳單沒有問題，那就是他該繳的金額，他反問對方「你在開玩笑嗎？什麼叫做沒問題」。

雷蒙達之後聘請律師，要求T-Mobile高層審視帳單但未獲回應，律師改向電視台爆料，媒體向T-Mobile詢問回應，數日後雷蒙達接到T-Mobile的電話表示取消該筆帳單。

雷蒙達說，對於不用付那筆六位數的手機帳單，他感到鬆一大口氣。

T-Mobile回覆媒體表示，他們衷心建議顧客出國前確認在當地的國際漫遊數據和費用，若顧客用比較久以前的方案，可能沒有包含國際漫遊的數據和通話服務，顧客因此要確保使用網路時是開飛航模式或連接到無線網路，而非連接到國際網路。

T-Mobile 佛州 5G

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