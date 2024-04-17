沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

機上換座近來常引起爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kelly）

住奧蘭多市(Orlando)的38歲空姐蜜特拉‧阿米爾札德(Mitra Amirzadeh)表示，她雖然很少介入幫搭機乘客換座位的事，但如果遇上年輕爸媽帶幼兒而要求換座，她會伸出援手，如果沒人願換，那她會「祭出」處罰，例如「懇請」不願換座乘客擔任小孩的保姆；如今她發現，每個月有五分之四的航班裡，都碰到換座要求。

蜜特拉接受華爾街日報(WSJ)訪問時表示，她會對拒換座乘客說，「那好，你接下來要幫忙帶小小孩哦！你可能要照管他們的餅乾零食、花花綠綠的書，因為小小孩需要這些」。

蜜特拉指出，類似的「要求換位」的趨勢愈來愈強，她任職的航空公司實行付費才預先選座位規則，她也認為要特定座位的人得預先付費。

蜜特拉表示，常有伴侶等搭機乘客因自己沒取得想要的座位而發怒、沮喪，乘客請提醒自己並未付錢挑座位，「不願付錢，就遵守安排」。

另位前空姐珍妮‧維尼(Jeenie Weenie)在TikTok 上貼短視頻談換座成功率，她說，在客機上想換座，坐到朋友或者伴侶身邊，情侶與同區單身乘客換座的成功率將近100%，還沒碰到有人說不換。

但是，如果換座會讓一名乘客坐到機尾位置，那麼成功率會減少約20%。假如換座到廁所或哭鬧嬰兒附近，那麼成功率會直墜到約40%。

此外，假如你要求靠窗或靠走道乘客放棄自己位子，改坐到中間座位，那麼對方答應的機率會減約一成。如果是換過來，把靠窗或靠走道位子與中間座位交換，成功率會來到99.9%。走道座位、靠窗座位要與鄰近的類似座位交換，幾乎保證可以成功，但要想把中間座位換到大家喜愛的走道或靠窗座位交換，成功機率降到只剩10%或15%。

想與高級機艙換座？珍妮笑了，「拜託，試都別試。」

航空公司選座要付錢，基本經濟艙有諸多限制，讓單純的換座要求變得問題很大，有時會變成戲劇化奇事，引發爭辯。

要求換座的乘客經常被責備成吝嗇或自以為多重要，而拒換的人被稱為自私、不友善；機艙服務員碰到緊張升高時，只能無奈地被夾在其中努力調解。