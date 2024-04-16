「健康汽水」果真對人體有益嗎？ 專家：只比老牌汽水健康點

新種類汽水如Olipop號稱擁有益生元等有益腸道的營養素，但營養學家認為它們聲稱的營養益處有待觀察。（取自Olipop官網）

近來飲料廠如Poppi或Olipop推出「健康汽水」，摻有益生元(prebiotics)這種纖維素，號稱有益腸道健康。但營養學家指出，這些健康汽水只能說比老牌汽水來得健康點，其他宣稱的健康好處大致未經證實，而且新汽水的價錢超級貴，建議消費者還是由三餐飲食來攝取纖維素比較好。

「verywellhealth」網站報導，健康汽水通常比傳統碳酸飲料少加點糖、減少熱量。目前很多消費者開始買新汽水、可樂，但這些所謂的「健康汽水」真健康嗎？

多倫多營養學者艾碧‧蘭格(Abby Langer)表示，這些健康汽水經常超級貴，而且它們的一些說法，包括減輕體重、有益皮膚、腸道健康，大致未經證實，她不推薦它們的原因在於，豐富多變而富含植物纖維的飲食，才是對腸胃健康是金科玉律。健康汽水的益處，尚無定論，她並不推薦。

紐約大學 胃腸病學者麗莎‧甘珠(Lisa Ganjhu)表示，健康汽水肯定比老牌碳酸飲料來得健康。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic) 「人類營養中心」(Center for Human Nutrition)營養學者茱莉亞‧贊帕諾(Julia Zumpano)表示，除了含有益生元，新的健康汽水通常糖分、熱量較少。他並說，益生元可以滋養人類腸道的益菌，而益菌很重要。

但蘭格表示，有些健康汽水裡的那些益生元未必有益，甚至可能有負面影響，通常是菊苣纖維(inulin)，這種植物纖維可以傳到腸道在那兒發酵；她身為營養學者，不推薦把菊苣纖維當成應攝食纖維的主要來源，不僅因為它產生很多氣體，還因為它不是一樣的水溶性纖維。

贊帕諾表示，由其他來源取得纖維很重要；假如有人要由飲食取得益生元、益生菌及纖維有所困難，那麼健康汽水有助於他們的腸道健康，但最理想的還是由未加工、完整的食物來取得。換句話說，除非其他選項如均衡飲食無法取得，不然不該仰賴健康汽水來取得推薦、應攝取的纖維。