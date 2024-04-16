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車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

世界新聞網／輯
一位外國男性車子引擎發不動，修理才發現裡頭有個松鼠巢。(取自TikTok@wildliferehab_kl)
一位外國男性車子引擎發不動，修理才發現裡頭有個松鼠巢。(取自TikTok@wildliferehab_kl)

車子的引擎蓋底下，有時太久沒有發動，可能讓貓狗等小動物不慎闖入，除了影響到車子的運行，這些小動物也有安全上的危險。美國一位男性，就遇上了類似的狀況，然而他後續貼心的舉動，卻感動了許多人。

根據日本媒體「grape」報導，一位在美國從事動物保護活動的TikTok網友「wildliferehab_kl」分享，表示最近有一位男性好幾個月沒有開車，最近想開時卻發現引擎發不動，於是請車廠把車拖去修理。

結果車廠一打開引擎蓋才發現，引擎箱裡竟然築了個松鼠的巢，還有多達六隻小松鼠。車主聯絡了這位「wildliferehab_kl」，想辦法要讓這些小松鼠回去找到他們的母親。於是他們把車子移回原處，並且將小松鼠裝在一個紙箱內。等了一陣子後，松鼠媽媽果然現身和孩子們相會。

@wildliferehab_kl

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♬ original sound - KL the Wildlife Rehabilitator

這段感人的過程，讓網友們紛紛表示「我快哭了」、「喜歡幸福的結局」、「我還以為他們會被扔掉，很高興結果是好的」、「感謝上帝，讓他們遇上好人」、「替松鼠媽媽感到開心」、「這個影片很有教育意義」、「很多人都應該看看這部影片」。也有人稱讚車主，認為比起愛車，自己更優先考慮到如何幫助小動物，值得令人敬佩。

日本 TikTok

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